Hakimlikten Hazine Avukatlığına Geçiş


20 Kasım 2025 16:05
Merhabalar. Hazine Bakanlığının Yönetmeliğinde, hakimlikten hazine avukatlığına geçişe ilişkin bir düzenleme mevcut. Uygulamada bu geçişi yapanlar oluyor mu? Bakanlıklar buna nasıl bakıyor, özellikle Adalet Bakanlığı? Bir de geçişin olması halinde hazine avukatı olarak nereye atama yapılıyor. İstenilen ile atanmak mümkün mü? Bilgisi olan yanıtlayabilirse çok mutlu olurum.

hakimlikten kurum avukatlığına geçiş diye birşey var mı?????

