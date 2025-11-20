Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Kasım semineri mebbiste gözükmüyor


20 Kasım 2025 16:22
Kasım semineri mebbiste gözükmüyor

kasım seminerini tamamladım fakat mebbiste gözükmüyor. ilk hafta yeşil vatan semimerini unuttum süre uzatılınca izledim fakat mebbis faliyet değerlendirme bölümünde gözükmüyor.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
20 Kasım 2025 21:13
izlememişsiniz demek ki.

Hayydar
Memur
20 Kasım 2025 21:49

Semineri soldaki değerlendirme bölümünden değerlendirmeniz lazım, değerlendirdiğiniz an sertifika kısmında görünür!!!


BanuAlkan
Aday Memur
20 Kasım 2025 22:22
bir dahaki seminer döneminde mebbis nasıl kullanılır, e okul nasıl kullanılır onu koysunlar

beyazdag06
Şef
21 Kasım 2025 02:17
Ben de göremedim?? Basamak basamak anlatabilir misiniz? Sakin olarak egoyu yan tarafa bırakarak

Dilci786
Aday Memur
21 Kasım 2025 09:38

Beyza hanım bu cahil zamanında izlememiş daha yeni ek süre verilince ek ders için izlemiş ondan

alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
21 Kasım 2025 09:40

11-15 Kasım dönemine ait izleyenlerin bilgileri bu hafta içerisinde MEBBİS ekranlarına düştü ve okullar listeleri gördü. ÖBA üzerinde eğitimi tamamladığınıza dair bilgi varsa sorun olmaz. Muhtemelen verilen uzatma süresinin bitiminde güncelleme yapılır ve yeni tamamlayanlar da listeye eklenir.

Şahsi kanaatim sadece bu iş için değil başvurular vb. hiçbir iş için uzatma yapılmaması. Millet olarak bu işlere çocukluktan itiabaren alışıyoruz ve Devlet ile olan işlerimizin hepsinde süre uzar diyerek mevzuyu görmezden geliyoruz. Örneğin yeni tip ehliyete geçiş süresi -yanlış hatırlamıyorsam- 2020 yılında bitecekken defalarca uzatılarak 2025 Kasım ayında bitti.


gezenogretmen
Aday Memur
21 Kasım 2025 16:00

insanlara karşı neden bu kadar nefret dolusun?

seminerlerin sonundaki yeşiil vatan kısmı gözümden kaçmış ek süre verilince tamamladım fakat mebbis'e düşmedi. yardım almak için forumdaki arkadaşlardan destek istedim. kendini hiç ilgilendirmeyen konularda tanımadığın birisine basit bir sebepten dolayı agresif bir dil kullanmak neden?

