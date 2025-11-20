Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

İcra nedeniyle soruşturma açıldı. Örnek savunma


20 Kasım 2025 17:11
İcra nedeniyle soruşturma açıldı. Örnek savunma

ARKADAŞLAR HAKKIMDA AÇILAN İCRA SORUŞTURMASI İÇİN SAVUNMAM İSTENİYOR BANA ÖRNEK BİR SAVUNMA GÖNDEREBİLECEK OLAN VAR MI RİCA EDİYORUM ?

