6 sene boşa beklemişiz, Danıştay 2. Daire

Aynen tam olarak da merak ettiğim buydu. Adamın dosyası 2022 de gitmiş danıştaya 2025 martta sonuçlanmış bime geri göndermiş. Şimdi 2022 23 24 25 te gidenlerden bekleyenler var. Büyük adaletsizlik. Her konuda olduğu gibi maalesef. İnsanların kaderleri ile oynamak böyle oyuncak gibi olmamalı. Danıştay da kardeşim sen de bir karar veriyorsun arkasında dur. Ne oldu dünden bugüne ne değişti de kararını değiştiriyorsun. Ama buna da itirazlar başlar yakında. Karar tutarlılığı olmadığı için. Bakalım herkesin hakkında hayırlısı

Aynen tam olarak da merak ettiğim buydu. Adamın dosyası 2022 de gitmiş danıştaya 2025 martta sonuçlanmış bime geri göndermiş. Şimdi 2022 23 24 25 te gidenlerden bekleyenler var. Büyük adaletsizlik. Her konuda olduğu gibi maalesef. İnsanların kaderleri ile oynamak böyle oyuncak gibi olmamalı. Danıştay da kardeşim sen de bir karar veriyorsun arkasında dur. Ne oldu dünden bugüne ne değişti de kararını değiştiriyorsun. Ama buna da itirazlar başlar yakında. Karar tutarlılığı olmadığı için. Bakalım herkesin hakkında hayırlısı