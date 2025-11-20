6 sene boşa beklemişiz, Danıştay 2. Daire

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
20 Kasım 2025 17:13
Danıştay 2. Daire defalarca kez verdiği zaman aşımı konusundaki 24 aylık ceza verme zaman aşımı suç tarihi ile cezanın bakan tarafından onaylandığı tarihin dikkate alınacağı kararlarından sonra içtihat ile zaman aşımı konusunda EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK DİSİPLİN KURULU Karar tarihine göre belirlenmesi gerektiğine dair 16.06.2025 tarihinden sonra bütün dosyaların bu şekilde karara bağlanacağına karar verdi.bu konuda karar bekleyen arkadaşları bilgilendirmek amacıyla yazdım,

tukayf
Daire Başkanı
20 Kasım 2025 20:22

Karar beklemiyorum ama doğru anladıysam idari yargının da cenaze namazını kılalım.


guneysu5353
Aday Memur
20 Kasım 2025 21:58

Ne yazikki öyle,ak dediklerimize 16 Haziran 2025 itibariyle kara diyecegiz diyorlar.


Sarmo
Aday Memur
20 Kasım 2025 22:03

16 haziran 2025 öncesi olanlar 2. Daire eski içtihat kararına göre mi olacak peki?

Öncesi derken 16 haziran öncesi danıştayda açılmış dosyalar mı yoksa halihazırda devam eden dosyalarda buna dahil mi bilginiz var mı

guneysu5353, Dün

guneysu5353
Aday Memur
21 Kasım 2025 02:44

Dosyanın ne zaman geldiği değil,15.3


guneysu5353
Aday Memur
21 Kasım 2025 02:49

Dosyanın ne zaman geldiğini. değil,16.06.2025 e kadar karar verilip yerel mahkemesine gönderilmis olanlar zaten kurtardı,o tarihten sonra görüşülecek bütün dosyalar yeni ictihata göre karara bağlanacak.

İşin garip yanı 2022,2023,2024de adamın dosyası Danıştay'a gitmis,nasıl oluyorsa bizden sonra gidip bizden önce bir şekilde sonuçlanmış ve dönmüş mesleğe,bizimki 2021 sen beri beklemede,şimdide içtihat değişti yalan oldu yani


Sarmo
Aday Memur
21 Kasım 2025 11:35

Aynen tam olarak da merak ettiğim buydu. Adamın dosyası 2022 de gitmiş danıştaya 2025 martta sonuçlanmış bime geri göndermiş. Şimdi 2022 23 24 25 te gidenlerden bekleyenler var. Büyük adaletsizlik. Her konuda olduğu gibi maalesef. İnsanların kaderleri ile oynamak böyle oyuncak gibi olmamalı. Danıştay da kardeşim sen de bir karar veriyorsun arkasında dur. Ne oldu dünden bugüne ne değişti de kararını değiştiriyorsun. Ama buna da itirazlar başlar yakında. Karar tutarlılığı olmadığı için. Bakalım herkesin hakkında hayırlısı

guneysu5353, Bugün

guneysu5353
Aday Memur
21 Kasım 2025 13:06

Yeni ictihattan sonra verdikleri karar bile 3 e 2 oy çokluğu ile verilmiş,ictihattada oy birliği yok.saglik olsun,hakkımızda hayırlısı olsun ne diyelim.

Sarmo, 5 saat önce

Aynen tam olarak da merak ettiğim buydu. Adamın dosyası 2022 de gitmiş danıştaya 2025 martta sonuçlanmış bime geri göndermiş. Şimdi 2022 23 24 25 te gidenlerden bekleyenler var. Büyük adaletsizlik. Her konuda olduğu gibi maalesef. İnsanların kaderleri ile oynamak böyle oyuncak gibi olmamalı. Danıştay da kardeşim sen de bir karar veriyorsun arkasında dur. Ne oldu dünden bugüne ne değişti de kararını değiştiriyorsun. Ama buna da itirazlar başlar yakında. Karar tutarlılığı olmadığı için. Bakalım herkesin hakkında hayırlısı

