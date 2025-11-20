Kurumda yaşanan haksızlıklara karşı şikayet yolları..

CİMER'den yapılacak şikayet yine senin kuruma gidecek ve kurumdaki amirler senin onları şikayet ettiğini öğrenecek. Bu durumda çok sıkıntı yaşarsın. Mobbing, psikolojik şiddet vs.

Eskiden askeriyeler çok sıkıntılı idi. Sonra bir internet sitesi açıldı, askerler isim soy isimlerini gizleyerek kurumları hakkında şikayet paylaşımları yapardı. Bu sitenin açılmasından sonra askeriyeler çok ama çok düzeldi. Kamu kurumları da artık askeriyelerin eski durumuna geldi ve bu duruma engel olabilecek bir fren veya denetleme sistemi yok. Bağımsız bir internet sitesi açılsa ve memurlar kurumları hakkında şikayet paylaşımları yapsa inanıyorum ki önemli ölçüde bir düzelme olacaktır. Ayrı bir site açılmasına da gerek yok, memurlar.net sitesinde böyle bir portal, forum gibi bir şey de eklenebilir. Bir başka çözüm de, tüm kamu kurumlarından bağımsız, direkt cumhurbaşkanlığına bağlı bir denetim-disiplin kurumu açılsa ve yapılan şikayetler yasal bir hale getirilse, kamu kurumlarındaki, yönetim sıkıntıları, megaloman idareci sorunları, disiplin sorunları önemli ölçüde düzelir.