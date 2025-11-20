Kurumda yaşanan haksızlıklara karşı şikayet yolları..

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Çalıştığım kurumda yaşanan adaletsizlikleri gerekli bütün mercilere şikayet yoluna gideceğim.. işe sürekli geç gelen, sivil gelen, sakallı gelen kişiler hakkında tek bir tutanak yok.. Hepsi de kayıtlarda mevcut sonuçta.. Adam kayırma zirvesi yaşanıyor. 2. Mudurlerden birisinin adamıyım diye cirit atan memurlar var..

Cimer dışında nerelere şikayette bulunabilirim? Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar...


Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
20 Kasım 2025 21:08

CİMER'den yapılacak şikayet yine senin kuruma gidecek ve kurumdaki amirler senin onları şikayet ettiğini öğrenecek. Bu durumda çok sıkıntı yaşarsın. Mobbing, psikolojik şiddet vs.

Eskiden askeriyeler çok sıkıntılı idi. Sonra bir internet sitesi açıldı, askerler isim soy isimlerini gizleyerek kurumları hakkında şikayet paylaşımları yapardı. Bu sitenin açılmasından sonra askeriyeler çok ama çok düzeldi. Kamu kurumları da artık askeriyelerin eski durumuna geldi ve bu duruma engel olabilecek bir fren veya denetleme sistemi yok. Bağımsız bir internet sitesi açılsa ve memurlar kurumları hakkında şikayet paylaşımları yapsa inanıyorum ki önemli ölçüde bir düzelme olacaktır. Ayrı bir site açılmasına da gerek yok, memurlar.net sitesinde böyle bir portal, forum gibi bir şey de eklenebilir. Bir başka çözüm de, tüm kamu kurumlarından bağımsız, direkt cumhurbaşkanlığına bağlı bir denetim-disiplin kurumu açılsa ve yapılan şikayetler yasal bir hale getirilse, kamu kurumlarındaki, yönetim sıkıntıları, megaloman idareci sorunları, disiplin sorunları önemli ölçüde düzelir.


ÜçeKMekBikısaSamsuN
Aday Memur
20 Kasım 2025 22:10

Şikayeti benim yaptığımı bilsinler bunda sıkıntı yok.. bilâkis bilinmesini istiyorum.. Ben gereken neresi varsa şikayetimi yapacağım.. o yüzden bu başlığı açtım.. cimerden başka bu konuda ne yapabilirim


Talha ÇELİK
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 09:28

CİMER En iyisi. şikayetin içeriğine göre dönüşler yapılır. Cimere şikayet ettin diye ceza da verilemiyor. Ayrıca niye şikayet ettin denirse veya baskı artarsa sana yapılan mobingte ispatlanmış oluyor.


beyto08
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:23

bazı bakanlıkların bakana mesaj kısmı oluyor , veya direk bakanlığa posta yoluyla dilekçe vermek daha sağlıklı çünkü direk bakanlık inceleme talep ediyor

