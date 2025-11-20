Uyku Apnesi

Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

20 Kasım 2025 20:18
İyi günler, ekim ayında polisognomrafide AHI derecem 36,4 çıktı. Şubat ayında CPAP cihazı ile yatıcam. 47B2 sağlık dilimine giriyor. Bu sebepten ötürü

1-) Her gün akşam saat kaç olursa olsun yattıktan sonra uyandığımda gün boyu uyku hali çekiyorum ve bu sebepten ötürü işime odaklanamıyorum, çalıştığım bölgeyide sevmiyorum. AHI derecesine istinaden tayin istesem tayin olabilir miyim? (Dzkk)

2-) CPAP cihazı ile yattıktan sonra raporlarımı tenzim edip adi malul yazısına imza attığım takdirde 15 seneyi doldurmadığım için geri dönük tazminat isterler mi? (Myoluyum)


Halkadami89
Şef
20 Kasım 2025 20:48
Memuriyete giriş tarihiniz nedir?
