Polisin maaşı mı artıyor tablo dolaşıyor


20 Kasım 2025 20:24
Polisin maaşı mı artıyor tablo dolaşıyor

Polis memuru 62 den 75 bin e çıkacakmış doğru mu


mrpoliceman
Memur
20 Kasım 2025 20:26

62 mi 52 dir o


Küçük polis
Daire Başkanı
20 Kasım 2025 20:27

Doğru kardeş ama 125 bine çıkıyor... Maliye bakanına sordum. Ortada dolaşan bir tablo var sayın bakanım bu doğru mu? Dedim. Oda tabiki memur kardeş dedi...


adanax343
Aday Memur
20 Kasım 2025 22:08
bana ne zaman sordun yalan söyleme
Küçük polis, Dün

Doğru kardeş ama 125 bine çıkıyor... Maliye bakanına sordum. Ortada dolaşan bir tablo var sayın bakanım bu doğru mu? Dedim. Oda tabiki memur kardeş dedi...


Ahmet can10
Aday Memur
20 Kasım 2025 22:39
Vay arkadaş ocak zammın da ki tabloyu adam zam sanmış bu kadar da olamaz ya

SapiensX
Aday Memur
20 Kasım 2025 22:46
44girl ablamız Polisle nişanlı galiba :)
