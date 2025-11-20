Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
ALINAN BAŞARI BELGESİ DAHA ÖNCEDEN ALDIĞIN CEZAYI SİLER Mİ


20 Kasım 2025 20:25
Merhaba arkadaşlar kurumda aldığımız başarı belgesi daha önceden aldığımız disiplin cezasını siler mi? Bu konu hakkında bilgisi olan var mı? Teşekkürler.

