Promosyon gece yatmaz

Adalet Bakanlığı promosyon imzalandı diye basın açıklamasında yer alan tarih 20 Eylül, promosyon yatırılma tarihi 30 Eylül ve yatma saati genel olarak 17.50 civarı, özellikle şikayetvar sitesine atılan ekran görüntüleri bunu gösteriyor ama basın açıklamasında adamlar net bir şekilde 30 Eylüle kadar yatacaktı diye belirtmiş zaten sarı banka da 17.50 gibi yatırmış, yani mesai bitimi son ana kadar kullanmışlar çünkü bu tarz bekleyiş bankanın kazancınadır, bizim protokolde şu vakte kadar diye bir tarih var mı acaba yani herkes 21 Kasım demiş, ben kesinlikle mesai bitimi yatar diye bekliyorum mantıken..

