20 Kasım 2025 21:43
Promosyon gece yatmaz

Promosyon gece yatmaz yarın gündüz mesaj saatlerinde yatar.


zaza87
Aday Memur
20 Kasım 2025 21:46
tamam

serhat801
Aday Memur
20 Kasım 2025 21:48
nerden vardınız bu kanıya. örneğin vd başka bir kuruma sabaha karşı yaptırmıştı geçen aylarda

Ali cabbar0110
Aday Memur
20 Kasım 2025 21:49

Gece yatacak diyen yalan söyleyip size umut ettiren kişilerdir itibar etmeyin.


serhat801
Aday Memur
20 Kasım 2025 21:55
kardeş yalan söyleme yok bankanin müşteri hizmetleri 21 ini 22 sine bağlayan gece yatırılması planlanmaktadır dedi. inanmıyorsan ara müşteri hizmetlerini burda teyit et
brs2121
Aday Memur
20 Kasım 2025 21:56
22 cumartesi yatacak

Ali cabbar0110
Aday Memur
20 Kasım 2025 21:59

Yarın 13.30 a kadar yatacak Net Bilgi


brs2121
Aday Memur
20 Kasım 2025 22:02
cumartesi yani ayın 22 nde yatacak

kral122
Genel Müdür
20 Kasım 2025 22:15

2022 de mesai saatleri dışında yattı. 21 Kasım gece yarısı yatacak kesin bilgi

QURESMAM
Aday Memur
20 Kasım 2025 22:19
eminmisn sanki ben hirevdeyken yattı öğleden sonra falan
Cenk yılm
Aday Memur
20 Kasım 2025 22:20
yatsın artık kurtulalım

Kral0113
Memur
20 Kasım 2025 22:30

Cidden yatsın da kurtulalım. Birinci sayfa komple iş bankası başlıklarıyla doldu. Zaten herşey belli rakam belli alan belli veren belli bu kadar başlık açmanın ne anlamı var. Evet birçok kişinin ihtiyacı var ama sanki bütün hayatınızı bu promosyona bağlamışsınız gibi yazıktır polis adama yakışmıyor. İnşallah biran önce yatar da kurtuluruz bu muhabbetten çünkü gerçekten çok daha önemli ve üzerinde konuşmamız gereken problem ve sıkıntılarımız var

SapiensX
Aday Memur
20 Kasım 2025 22:58
Adalet Bakanlığı promosyon imzalandı diye basın açıklamasında yer alan tarih 20 Eylül, promosyon yatırılma tarihi 30 Eylül ve yatma saati genel olarak 17.50 civarı, özellikle şikayetvar sitesine atılan ekran görüntüleri bunu gösteriyor ama basın açıklamasında adamlar net bir şekilde 30 Eylüle kadar yatacaktı diye belirtmiş zaten sarı banka da 17.50 gibi yatırmış, yani mesai bitimi son ana kadar kullanmışlar çünkü bu tarz bekleyiş bankanın kazancınadır, bizim protokolde şu vakte kadar diye bir tarih var mı acaba yani herkes 21 Kasım demiş, ben kesinlikle mesai bitimi yatar diye bekliyorum mantıken..

kral122
Genel Müdür
20 Kasım 2025 23:08

Bende görev de değildim hatta Florya tarfaında cafedeydim akşam 20.30 gibi idi mesaj geldi

Bybamsı
Aday Memur
20 Kasım 2025 23:26
O zaman yatayım

white_tiger
Aday Memur
21 Kasım 2025 00:06
bayburt yattı mı

Hll359
Aday Memur
21 Kasım 2025 00:11
Geçen promosyonda icra çekmesin diye tüm gün uyumamıştım. Saniyede yeniliyordum sayfayı. Elhamdülillah icradan borçlardan kurtuldum. Rabbim herkesi kurtarsın inşallah. Cümlemizin yardımcısı olsun.

serhat801
Aday Memur
21 Kasım 2025 00:12
cekebilmismiydin promosyonu devrem. şimdide aynı durumda ben varım. beni en iyi sen anlarsın. dua et
Hll359
Aday Memur
21 Kasım 2025 00:14
Rabbim yardımcın olsun inşallah. İcralarım iş bankasındaydı. Yazı da yazılmıştı vakıfa ama çekmiştim. Kumardan dibin dibini gördüm ama çok şükür tüm borçlarımı kapattım. Vallahi çok iyi anlıyorum halinizi. Allah yardımcınız olsun.
masterrrrr
Şef
21 Kasım 2025 00:41

Yatti mi beyler promosyon?


secret.lifee
Genel Müdür
21 Kasım 2025 01:13

İş bank ark var prompsyonlar yattı sadece onay bekliyor bu gece geçer hesaba dedi valla bn onun yalancısıyım

