Kadro aldırma sonrası iller arası tayin durumu


20 Kasım 2025 23:56
6 aylık görevlendirmedeyim aralık sonu bitiyor görevlendirmem ocakta tekrardan uzakmak istiyorum altı aylık ve iller arasında tayin çıktı gitmedim cezalıyım haziranda tayin vermek istiyorum. Görevlendirme istedi. Tekrardan müdürlük kadromu aldırmamı istedi fakat ben korkuyorum kadro aldırdıkta. Sonra belirli bir süre çalışma şartı var mı yoksa haziranda tayin verebiliyor muyum bilgisi olan yardımını olabilir mi acaba


Yeniihesap
Aday Memur
21 Kasım 2025 08:45
Başka bir ile mi görevlendirme istediniz

Yeniihesap
Aday Memur
21 Kasım 2025 08:46
ben de iller arasinda cezaliyim başka bir ile görevlendirme isteyebiliyor muyum mesela istanbul

Cennetkaraşahin
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:35

Hayır aynı ilerde istedim

Yeniihesap, 8 saat önce
Başka bir ile mi görevlendirme istediniz
Toplam 3 mesaj

