Hizmet birleştirme hk.

Forumun sinir bozucu özelliklerinden biri yüzünden, sayın mk3781 bana bu konuyla ilgili özel mesajla soru sormuş ama kendisi mesaj alımını kapattığı için ordan cevap veremedim. Kendisinin bunun farkında olduğunu sanmıyorum, farkındaysa ayıp ettiğini söyleyebilirim.

Zaten bu konuda özelden mesajlaşmaktansa herkesin bilgi sahibi olabilmesi için konudan devam edilmesi daha doğru olurdu, bir bakıma iyi oldu.

Konuya dönersek, özeldeki teknik hizmeti memuriyette saydırmak için memuriyette de aynı işi yapmak gerekmektedir. Kanunda "meslekleri" ibaresi geçtiğinden bu bir zorunluluktur:

https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/icerikler/ozel-sektor-20250513102929.pdf

Yani özelde CNC operatörlüğü yapıp kamuda ziraat teknisyeni (bunun yerine CNC operatörlüğüyle ilgili olmayan başka herhangi bir teknik ünvanı da yazabilirsiniz) olarak çalışıyorsanız aynı meslek olmadığından değerlendirilmez.