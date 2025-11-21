Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Hizmet birleştirme hk.


21 Kasım 2025 00:38
Hizmet birleştirme hk.

Merhabalar, Şuanda kamuda teknik hizmetler sınıfında görev yapmaktayım. Memuriyet öncesi özel sektör çalışmamda SGK meslek ünvanım "Bilgisayarlı makina (CNC) operatörü" idi. Hizmet birleştirmesi ile özel sektör çalışmamı memuriyete saydırabilir miyim? Teşekkür ederim.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
21 Kasım 2025 08:43

Kamudaki göreviniz ile özeldeki göreviniz aynı teknik alandaysa özeldeki görevinize dair eski işyerinizden "tekniker" olarak çalıştığınıza dair belge alıp, SGK dökümünüzle birlikte kurumunuza başvurabilirsiniz:

"C) 1 - Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında meslekleriniserbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."

https://cdn.bartin.edu.tr/personel/ae8f57c8ad4254b5019c6fb31b079871/21_1DQU1aW.pdf

https://www.memurlar.net/haber/11058/memuriyet-disindaki-hizmetlerin-degerlendirilmesi.html


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
21 Kasım 2025 11:54

Forumun sinir bozucu özelliklerinden biri yüzünden, sayın mk3781 bana bu konuyla ilgili özel mesajla soru sormuş ama kendisi mesaj alımını kapattığı için ordan cevap veremedim. Kendisinin bunun farkında olduğunu sanmıyorum, farkındaysa ayıp ettiğini söyleyebilirim.

Zaten bu konuda özelden mesajlaşmaktansa herkesin bilgi sahibi olabilmesi için konudan devam edilmesi daha doğru olurdu, bir bakıma iyi oldu.

Konuya dönersek, özeldeki teknik hizmeti memuriyette saydırmak için memuriyette de aynı işi yapmak gerekmektedir. Kanunda "meslekleri" ibaresi geçtiğinden bu bir zorunluluktur:

https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/icerikler/ozel-sektor-20250513102929.pdf

Yani özelde CNC operatörlüğü yapıp kamuda ziraat teknisyeni (bunun yerine CNC operatörlüğüyle ilgili olmayan başka herhangi bir teknik ünvanı da yazabilirsiniz) olarak çalışıyorsanız aynı meslek olmadığından değerlendirilmez.


mk3781
Aday Memur
21 Kasım 2025 12:14
Farkında değildim kusura bakmayın, çok teşekkürler.
