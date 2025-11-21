Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Polisin 6 Aylık Askerliğini Borçlanması 2025


21 Kasım 2025 01:04
Polisin 6 Aylık Askerliğini Borçlanması 2025

2006 girişliyim. Meslekten önceki kısa dönem askerlik hizmetimi borçlanmak için 08.10.2025'te kurumuma dilekçe verdim. SGK evime ve kurumuma cevap göndermiş. Yaklaşık 58000 civarına beni 180 gün olarak borçlandırmış. Ancak son ödeme tarihi ile alakalı kesin bir tarih yazmamış. Kurumum bana 14.11.2025'te tebliğ etti. Türkiye'de her konuda olduğu gibi bu konuda da müthiş bilgi kirliliği var. Personel Başkanlığı Emekli İşlemleri masasındaki görevli bana tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde borcu ödemen gerekiyor diyor. Ancak Yapay Zekaya göre 08.10.2025 itibaren 6 ay süreyle yani 08.04.2026'ya kadar borcu ödemem gerekiyor diyor. Sizce en son ödemem gereken süre nedir?

Kesin bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.


secret.lifee
Genel Müdür
21 Kasım 2025 01:12

Meslekten önce yapılan askerliği borçlanabiliyrmuyuz ben üniv. boşrçlandım ama askerliği bilmiyordum


orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
21 Kasım 2025 08:43
tebliğ tarihi itibari ile 1 ay içinde ödemelisiniz, aksi takdirde başvurunuz iptal olur.
