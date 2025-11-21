Gönüllü 2. Şark süreleleri?

Arkadaş hem kanun adamıyız hemde yönetmelikten kanundan haberiniz yok. Emniyet Teşkilatı Atama Yönetmeliği 24.maddenin 5. Parafrafında ne diyor,
"İkinci bölge hizmetine kendi talebi ile birden fazla kez atanmak isteyenlerin müracaatları
halinde, en az üç yıl birinci bölge hizmetini tamamlamaları şartı ile ihtiyaç durumu göz önünde
bulundurulmak suretiyle ikinci bölgeye atamaları yapılabilir. Bu şekilde gönüllü olarak ikinci
defa atanan personel,
23 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde bölgedeki hizmet
süresini tamamlamak zorundadır."
Bak bu maddede bahsedilen 23.Maddeki "
Hizmet Süresi" yani şehir süresi olsa o gittiği ilin süresi der değil mi. Peki 23.maddenin birinci fıkrasında 2.bölge hizmetine 2. veya daha fazla gidenler için hizmet süresi neymiş bi okuyalım.
"İkinci bölge hizmetine ikinci defa veya daha fazla kez ataması yapılan personel, ekli (1) sayılı cetvelde hizmet süresi yedi yıl olarak belirtilen birimlerde beş yıl, altı yıl olarak belirtilen birimlerde dört yıl, beş yıl olarak belirtilen birimlerde üç yıl, dört yıl olarak belirtilen birimlerde iki yıl, üç ve iki yıl olarak belirtilen birimlerde iki yıl görev yapması durumunda ikinci bölge görevini tamamlamış sayılır."
Açın internete yazınca çıkıyor yönetmelik bi okuyun. Yok geçen sene kalkmış yok iptal biraz araştırın, okuduğunuzu anlayın sonra yorum yapın.
