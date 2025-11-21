Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Gönüllü 2. Şark süreleleri?

Son Sayfa

21 Kasım 2025 01:28
Gönüllü 2. Şark süreleleri?

Abiler devreler bu sene gönüllü 2. Şarka gitmeyi düşünüyorum aşağıda yazan yönetmelikte bi değişiklik yok değil mi mesela Van 6 yıldan 4 yıla, 4 yıllık ilçesi 2 yıla düşüyor doğru mudur?

ikinci bölge hizmetine ikinci defa veya daha fazla kez ataması yapılan personel, ekli (1) sayılı cetvelde hizmet süresi yedi yıl olarak belirtilen birimlerde beş yıl, altı yıl olarak belirtilen birimlerde dört yıl, beş yıl olarak belirtilen birimlerde üç yıl, dört yıl olarak belirtilen birimlerde iki yıl, üç ve iki yıl olarak belirtilen birimlerde iki yıl görev yapması durumunda ikinci bölge görevini tamamlamış sayılır.(2)


tcdebiraynasiz
Şef
21 Kasım 2025 01:30

Sormayı unutmuşum önceden tek tercih de yapılabiliyordu hala devam ediyor mu kaç tercih yapacağız


ezelisevdam
Aday Memur
21 Kasım 2025 04:43

Evet batıdan kaç puanla giden oldu geçen yıl ,kaç tercih yapıldı kaçıncı tecihe yerleşti bilgisi ola


Alidmr58
Memur
21 Kasım 2025 07:34

Gönüllü şarkta da tek tercih dönemi yok artık. 26 tercih yapıyorsun. İstanbul hariç büyükşehirlerde çalışıyorsanız ilk 10 zor çünkü bu büyükşehirlerin puanı düşük. Gönüllülere geçen yıl genelde Diyarbakır ve Şanlıurfa geldi çünkü küçük yerde çalışanların az şark yapalım diye 2-3 yıllık yerleri yazıyor puanı düşük olanlara da hep 6 yıllık yerler kalıyor. Geçen yıl İzmir'den gönüllü giden arkadaşa Şanlıurfa çıktı.


İbrahim0715
Aday Memur
21 Kasım 2025 08:49
bende gönüllü yazdım 23 sıra Diyarbakır

White3425
Şef
21 Kasım 2025 10:44
Bu 2. şarka gidince sürelerin kısalması 2024'te çıktı, 2025'te iptal edildi diye biliyorum. Bu sene yine bir şeyler deniyorlar bakalım neler çıkacak bahtımıza. ben de 2. şarka gidicem gönüllü

sancak bayrak
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 10:53

Gönüllü gidenler o ilin süresinin tamamına tabi olacak.


Alidmr58
Memur
21 Kasım 2025 11:06

2.kez şarka gidiyorsa 6 yıllık yerde 4 yıl, 5'te 3, 4 ve altında 2 yıl yaparsa tamamlamış sayılır.

sancak bayrak, 6 saat önce

Gönüllü gidenler o ilin süresinin tamamına tabi olacak.


İbrahim0715
Aday Memur
21 Kasım 2025 11:29
yanlış bilgi
sancak bayrak, 6 saat önce

Gönüllü gidenler o ilin süresinin tamamına tabi olacak.


White3425
Şef
21 Kasım 2025 11:30
Sen mi ayarladın bu sene tayin sürelerini?
sancak bayrak, 6 saat önce

Gönüllü gidenler o ilin süresinin tamamına tabi olacak.


iamapoliceman
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 12:07
hayır doğru söylüyor. sen yanlış biliyorsun. şark süresinin kısalması işi geçen seneki atama ile bitti. bundan sonra 4.kez bile şarka gitsen o ilin görev süresi neyse ona tabisin
İbrahim0715, 5 saat önce
yanlış bilgi

İbrahim0715
Aday Memur
21 Kasım 2025 12:49
nerde yazıyor bulup atar mısın senin söylediğin toplantılarda müdürlerin söylemi ha bu sene yönetmelik değişir onu bilemem
iamapoliceman, 5 saat önce
hayır doğru söylüyor. sen yanlış biliyorsun. şark süresinin kısalması işi geçen seneki atama ile bitti. bundan sonra 4.kez bile şarka gitsen o ilin görev süresi neyse ona tabisin

Alidmr58
Memur
21 Kasım 2025 13:25

Arkadaş hem kanun adamıyız hemde yönetmelikten kanundan haberiniz yok. Emniyet Teşkilatı Atama Yönetmeliği 24.maddenin 5. Parafrafında ne diyor,

"İkinci bölge hizmetine kendi talebi ile birden fazla kez atanmak isteyenlerin müracaatları

halinde, en az üç yıl birinci bölge hizmetini tamamlamaları şartı ile ihtiyaç durumu göz önünde

bulundurulmak suretiyle ikinci bölgeye atamaları yapılabilir. Bu şekilde gönüllü olarak ikinci

defa atanan personel, 23 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde bölgedeki hizmet

süresini tamamlamak zorundadır."

Bak bu maddede bahsedilen 23.Maddeki "Hizmet Süresi" yani şehir süresi olsa o gittiği ilin süresi der değil mi. Peki 23.maddenin birinci fıkrasında 2.bölge hizmetine 2. veya daha fazla gidenler için hizmet süresi neymiş bi okuyalım.

"İkinci bölge hizmetine ikinci defa veya daha fazla kez ataması yapılan personel, ekli (1) sayılı cetvelde hizmet süresi yedi yıl olarak belirtilen birimlerde beş yıl, altı yıl olarak belirtilen birimlerde dört yıl, beş yıl olarak belirtilen birimlerde üç yıl, dört yıl olarak belirtilen birimlerde iki yıl, üç ve iki yıl olarak belirtilen birimlerde iki yıl görev yapması durumunda ikinci bölge görevini tamamlamış sayılır."

Açın internete yazınca çıkıyor yönetmelik bi okuyun. Yok geçen sene kalkmış yok iptal biraz araştırın, okuduğunuzu anlayın sonra yorum yapın.


ezelisevdam
Aday Memur
21 Kasım 2025 13:45

Ne zaman yaptınız

İbrahim0715, 8 saat önce
bende gönüllü yazdım 23 sıra Diyarbakır

İbrahim0715
Aday Memur
21 Kasım 2025 13:47
bu yıl geldim 3 ay oldu
ezelisevdam, 3 saat önce

Ne zaman yaptınız


tundercat06
Şef
21 Kasım 2025 13:54
2. şark için süre kısaltma olmayacak demişti geçen sene sayın genel müdürümüz. ona göre tercih yapın

iamapoliceman
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 14:16
okudun mu? adam paylaşmış bak
İbrahim0715, 3 saat önce
bu yıl geldim 3 ay oldu

İbrahim0715
Aday Memur
21 Kasım 2025 14:23
sen okuduğunu anladığından emin misin tamamını yapar diye nerde yazıyor
iamapoliceman, 2 saat önce
okudun mu? adam paylaşmış bak

ezelisevdam
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:05

İyi gelmiş ben batidaa 4 yılimi tamamlamak üzereyim,gönüllü ilk d.bakir yazmayı düşünüyorum şarkı da d.bskirda yapmıştım gelir mi acaba,memleket de d.bakir

İbrahim0715, 3 saat önce
bu yıl geldim 3 ay oldu

İbrahim0715
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:15
bu sene isteyen istemeyen özellikle gönüller Diyarbakır ya da Urfa'ya gitti gelme ihtimali yüksek
ezelisevdam, 2 saat önce

İyi gelmiş ben batidaa 4 yılimi tamamlamak üzereyim,gönüllü ilk d.bakir yazmayı düşünüyorum şarkı da d.bskirda yapmıştım gelir mi acaba,memleket de d.bakir


iamapoliceman
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 15:38
sana cevap verdiğim için kendimden özür diliyorum ne halin varsa gör. adam insan gibi cevap yazdık sana yönetmeliği bir aç oku
İbrahim0715, 2 saat önce
sen okuduğunu anladığından emin misin tamamını yapar diye nerde yazıyor
Toplam 23 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

Maaş esitlenmesiPromosyon tutarı yatırılan iller var mı?Promosyon/İcraBakan Yerlikaya'dan polislere müjdeİcralık polisler2026 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğiikinci şark kalkacak mi?6 yıl görev yapan bekçilere polis olma hakkı.Promosyon gece yatmazBakan Yerlikaya: 2. şark kaldırılıyor

Sözlük

7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 1 karnabahar 1 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 7 mecdel 1 değişik 1 Distopya 1 Ne güzel söylemiş Yunus Emre 1 kaldırım 1 Romeo ve juliet 1

Son Haberler

'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecekİzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!Hakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vurulduBöcek ailesinin ölümüyle ilgili otel sahibi ve çalışanı gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın