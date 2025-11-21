Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
öğretmenlikten memurluğa geçiş


21 Kasım 2025 01:49
öğretmenlikten memurluğa geçiş
öğretmenlikte 5. yılımdayım. ilk görev yerim bir meslek lisesiydi, 4 yıl boyunca çok zorlandım fakat sabredip tayin hakkımı bekledim. şimdi bir ortaokulda görev yapıyorum ama yine zorlanıyorum, öğrenci akademik başarısı yüksek olmayan bir okuldayım. okul dönemlerinde sık sık hasta oluyorum, ayrıca tatil girene kadar devamlı boğaz ağrısı çekiyorum. bunların yanında mental olarak fazla yoruluyorum. 4 yılın ardından yeni görev yerimde de aynı şeyleri yaşayınca bu işin bana göre olmadığı düşüncesi aklıma gelip duruyor. bir gün iyi okul ve iyi öğrencilerin karşıma çıkacağı umudu da pek kalmadı ve açıkçası böyle bir ihtimal beni artık heyecanlandırmıyor. kendimi sınıflardaki 3-5 iyi öğrenci için de yetersiz hissetmeye başladım çünkü geriye kalan 25 tane isteksiz öğrenci motivasyonumu çok düşürüyor. bu nedenlerden dolayı il veya ilçe mem'e geçmek gibi bir düşüncem var fakat oradakilerin çalışma koşulları hakkında bilgim yok. buralardaki memur arkadaşlar biraz bilgilendirirse çok mutlu olurum. tatilimin azalacak olması gözümde değil. benim için önemli olan iş yerimde kaç kişiyle muhatap olmak durumunda kalacağım, huzurum olacak mı, eve iş getirecek miyim, buralarda görev yapan memurların tayin durumu nasıl oluyor? öğretmenlikten daha mı zor yoksa daha mı kolay? geçiş süreci nasıl olur? bilgisi olan arkadaşlar soru işaretlerimi giderirse minnettar olurum. teşekkür ederim.

yaz tatili olmasa ben de geçecektim bu sene Allah hayırlısını nasip etsin


siz araştırdınız mı peki hocam? benim yaz tatili umrumda değil sakin kafayla çalışmak istiyorum sadece
Merhabalar, öncelikle geçmiş olsun. Bir insanın mesleğinde mutlu olmaması kötü bir durum, sizi anlayabiliyorum. Ben 5 yıldır farklı kurumlarda çalışmış bi memurum, dilim döndüğünce anlatayım.

Memurluğa geçiş için mazeretinizi belgelendirmeniz gerekli, özellikle psikiatri kliniğinden alınan bir rapor, tedavi kağıdı, durum bildirir kağıdı gibi belgeyle il/ilçe MEM' e dilekçe vermeniz gerek. Pek geri çevrileceğini sanmıyorum.

Yaşadığınız ile göre sabah 8:00-8:30 veya 9:00'da mesaiye girer, öğlen 12:00'da bir saat veya yarım saat öğlen yemeği, 8 saat mesai dolunca da 17:00-18:00 arası mesai bitişi. Öğrenci yok, bazı bölümler hariç vatandaş yok, genelde şef-müdür ve aynı birimde çalıştığınız arkadaşlarınızla muhatap olursunuz, bir kaç kişiye hesap vermeniz gerekir. İşler genelde çok acil olmaz, belli süreleri vardır, işlerinizi aksatmaz, sağa sola bulaşmazsanız pek sıkıntı da yaşamazsınız.

0-10 yıl arası memurlar 20, 10 yıl ve sonrası memurlar 30 gün yıllık izin hakkına sahiptir, genelde izin alırken sorun yaşamazsınız. Tayin işleri çok rahattır, gerekli süreleri doldurduğunuz an neredeyse istediğiniz her yere tayin olabilirsiniz. Hizmet puanı olayı yoktur, boş kadro olduğu sürece ki genelde çokça boş kadro olur, tayin istediğiniz yere gidersiniz.

Maaşınız bi 15K kadar azalır, ek ders cart curt yoktur. Eve iş götürmek istemezseniz götürmezsiniz, 5 yıldır daha bir gün eve iş götürmedim. Haftasonları sınav görevleri vs olabilir, istemezseniz zorla görev yazmazlar. Mesai saatleri dışında resmi yazıyla size görev verirlerse her 8 saat görev için (parça parça olduğunda toplam 8 saat) 1 günlük yıllık izin alma hakkınız vardır.

Ancak bu süreçler geri dönüşü olmayan süreçlerdir. Memurluğa geçtiğinizde geri dönüşü yoktur, iyi ölçüp biçmeniz gerek. Size tavsiyem; İl-İlçe Müdürünüzle görüşün, durumunuz arz edin ve 6 aylık görevlendirme isteyin. İl ilçe Müdürlüklerinde özel büroda görevlendirmeyle çalışabilirsiniz. Bu süreçte ortamı ve çalışma şartlarını da tecrübe etmiş olursunuz, beğenirseniz kalıcı olarak geçersiniz, beğenmezseniz de geri öğretmenliğe dönersiniz.


söylediğiniz görevlendirme olayı çok mantıklı geldi. bunu araştırmayı düşünüyorum. çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
