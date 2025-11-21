öğretmenlikten memurluğa geçiş

öğretmenlikte 5. yılımdayım. ilk görev yerim bir meslek lisesiydi, 4 yıl boyunca çok zorlandım fakat sabredip tayin hakkımı bekledim. şimdi bir ortaokulda görev yapıyorum ama yine zorlanıyorum, öğrenci akademik başarısı yüksek olmayan bir okuldayım. okul dönemlerinde sık sık hasta oluyorum, ayrıca tatil girene kadar devamlı boğaz ağrısı çekiyorum. bunların yanında mental olarak fazla yoruluyorum. 4 yılın ardından yeni görev yerimde de aynı şeyleri yaşayınca bu işin bana göre olmadığı düşüncesi aklıma gelip duruyor. bir gün iyi okul ve iyi öğrencilerin karşıma çıkacağı umudu da pek kalmadı ve açıkçası böyle bir ihtimal beni artık heyecanlandırmıyor. kendimi sınıflardaki 3-5 iyi öğrenci için de yetersiz hissetmeye başladım çünkü geriye kalan 25 tane isteksiz öğrenci motivasyonumu çok düşürüyor. bu nedenlerden dolayı il veya ilçe mem'e geçmek gibi bir düşüncem var fakat oradakilerin çalışma koşulları hakkında bilgim yok. buralardaki memur arkadaşlar biraz bilgilendirirse çok mutlu olurum. tatilimin azalacak olması gözümde değil. benim için önemli olan iş yerimde kaç kişiyle muhatap olmak durumunda kalacağım, huzurum olacak mı, eve iş getirecek miyim, buralarda görev yapan memurların tayin durumu nasıl oluyor? öğretmenlikten daha mı zor yoksa daha mı kolay? geçiş süreci nasıl olur? bilgisi olan arkadaşlar soru işaretlerimi giderirse minnettar olurum. teşekkür ederim.

