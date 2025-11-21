öğretmenlikten memurluğa geçiş

Merhabalar, öncelikle geçmiş olsun. Bir insanın mesleğinde mutlu olmaması kötü bir durum, sizi anlayabiliyorum. Ben 5 yıldır farklı kurumlarda çalışmış bi memurum, dilim döndüğünce anlatayım.
Memurluğa geçiş için mazeretinizi belgelendirmeniz gerekli, özellikle psikiatri kliniğinden alınan bir rapor, tedavi kağıdı, durum bildirir kağıdı gibi belgeyle il/ilçe MEM' e dilekçe vermeniz gerek. Pek geri çevrileceğini sanmıyorum.
Yaşadığınız ile göre sabah 8:00-8:30 veya 9:00'da mesaiye girer, öğlen 12:00'da bir saat veya yarım saat öğlen yemeği, 8 saat mesai dolunca da 17:00-18:00 arası mesai bitişi. Öğrenci yok, bazı bölümler hariç vatandaş yok, genelde şef-müdür ve aynı birimde çalıştığınız arkadaşlarınızla muhatap olursunuz, bir kaç kişiye hesap vermeniz gerekir. İşler genelde çok acil olmaz, belli süreleri vardır, işlerinizi aksatmaz, sağa sola bulaşmazsanız pek sıkıntı da yaşamazsınız.
0-10 yıl arası memurlar 20, 10 yıl ve sonrası memurlar 30 gün yıllık izin hakkına sahiptir, genelde izin alırken sorun yaşamazsınız. Tayin işleri çok rahattır, gerekli süreleri doldurduğunuz an neredeyse istediğiniz her yere tayin olabilirsiniz. Hizmet puanı olayı yoktur, boş kadro olduğu sürece ki genelde çokça boş kadro olur, tayin istediğiniz yere gidersiniz.
Maaşınız bi 15K kadar azalır, ek ders cart curt yoktur. Eve iş götürmek istemezseniz götürmezsiniz, 5 yıldır daha bir gün eve iş götürmedim. Haftasonları sınav görevleri vs olabilir, istemezseniz zorla görev yazmazlar. Mesai saatleri dışında resmi yazıyla size görev verirlerse her 8 saat görev için (parça parça olduğunda toplam 8 saat) 1 günlük yıllık izin alma hakkınız vardır.
Ancak bu süreçler geri dönüşü olmayan süreçlerdir. Memurluğa geçtiğinizde geri dönüşü yoktur, iyi ölçüp biçmeniz gerek. Size tavsiyem; İl-İlçe Müdürünüzle görüşün, durumunuz arz edin ve 6 aylık görevlendirme isteyin. İl ilçe Müdürlüklerinde özel büroda görevlendirmeyle çalışabilirsiniz. Bu süreçte ortamı ve çalışma şartlarını da tecrübe etmiş olursunuz, beğenirseniz kalıcı olarak geçersiniz, beğenmezseniz de geri öğretmenliğe dönersiniz.
