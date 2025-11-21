Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
refakat izni hangi şube veriyor ve süresi nedir


21 Kasım 2025 03:01
refakat izni hangi şube veriyor ve süresi nedir

Arkadaşlar Memurun 1. derece yakınları ameliyat yada Organ nakli işlemleri esnasında Refakat izni için Personel Şube mi yoksa Personel Daire mi izin veriyor? Süre 3 ay mı yoksa 6 ay mı bilen varsa. yorumları alalım.


darkguard3434
Memur
21 Kasım 2025 06:23
Sen kendi idari bürona veriyorsun. personel şube veya personel büro olur alacak. ilk raporda 3 ay 2. raporda 3 ay uzatma. geçmiş olsun

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
21 Kasım 2025 11:22
Eyvallah sağol kardeşim
Memurhaps
Şube Müdürü
21 Kasım 2025 14:39
neler lazım eşim ameliyat olacak doktordan mı rapor alacam amelyiat raporu
