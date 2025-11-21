Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İş Bankası faizsiz kredi mantıklı mı değilmi??


21 Kasım 2025 04:34
ÖRNEK 1:

450.000 tl 12 ayda sizden 123.000 tl promosyonu geri alıyor toplamda banka geri ödemesi 523.000 tl alıyor ! aylık ödemesi 37.500 tl oluyor.

ÖRNEK 2:

Ama promosyonu olaya dahil etmeden 350.000 çekerseniz 12 ayda sizden 173. 000 tl faiz alıyor toplamda 473.000 tl Ödemiş oluyorsunuz.50.000 promosyonunuz cebinizde kalıyor Toplam paranız 450.000 tl oluyor

ben bu şekilde hesapladım bilen bırı hesaplama yapabılırmı ?

 bizim paramız olan 100 bine de 50 bin faiz olarak gerı almış oluyor yanlışım varsa düzeltin!!!


21 Kasım 2025 05:01

1200 puanla bana vermedi krediyi 938 puanla alan tanıdığım var neye böyle bilmiyorum

