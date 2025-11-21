Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Silaha Aksesuar Takılması Hk.


21 Kasım 2025 06:08
Silaha Aksesuar Takılması Hk.

Görev tabancalarımıza REDDOT, Flash, Magwell veya Şarjör uzatma takabilip takamayacağımıza dair herhangi bir yönetmelik maddesi var mı? Bakındım ancak bulamadım kimisi yasak derken kimisi serbest diyor. Yasaksa dayanağı hangi madde bilgisi olan aydınlatabilir mi ?


White3425
Şef
21 Kasım 2025 10:42
Neyi yasak olacak, aksine bunu yapan adama ödül bile vermeleri gerekir meslek aşkından dolayı cebinden silah aksesuarları aldığı için. Yaptır bir kydex kılıf tak istediğini. Bizde çok bu şekilde.

kral122
Genel Müdür
21 Kasım 2025 15:36

Şarjör uzatma yapan çok var sıkıntı olmadı

Toplam 2 mesaj

