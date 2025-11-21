Gündem \ Ekonomi
Motorine gelen son zamlarla kasım ayında tüfe nin 3 ün altında açıklanmasının imkanı yok.


21 Kasım 2025 09:14
Motorine gelen son zamlarla kasım ayında tüfe nin 3 ün altında açıklanmasının imkanı yok.

Kasım ayında motorine 5tl zam geldi.


Serkan1977
Memur
21 Kasım 2025 09:18

İyimser olmamak lazım karşımızdaki TÜİK, motorin fiyatlarını arap ülkelerinde alabilir.


insaatmuhendsi
Aday Memur
21 Kasım 2025 09:51

enflasyon sepetinde motorinin ağırlık oranını %0.000000001 yaparlar olur biter :))


Memur1212
Şef
21 Kasım 2025 10:17

TÜİK: Mazot diye kalem mi var enflasyon hesaplamasında ?


fizikçi1982
Şube Müdürü
21 Kasım 2025 10:35

3 olmasa da 2'nin az üstü garanti gibi yıl sonu zam oranı da 20.5 ile 21 arası olacak gibi.


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
21 Kasım 2025 11:03

TUİK: Başlığı görünce Erol Taş'ın et yerkenki kahkahasını atıyorum hahahahahahahahaha!


bilinçlivatandas
Şef
21 Kasım 2025 11:23
1.5 altı gelecek herkesle iddiaya girerim mazota zamdan ziyade bu zam fiyatlara yansıyor mu o önemli
