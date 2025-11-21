Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Dur ihtarına uymayan sürücü


21 Kasım 2025 09:17
Dur ihtarına uymayan sürücü

Trafik kurallarını hiçe sayan M.Ç.nin rahat tavırları pes dedirtti.

Alkolmetreye üfleyen şahsa polisin tepkisi ise güldürdü. Alkolmetrede 3.15 sayısını gören polis memuru şahsa, 'Mertcan bu ne ya Mertcan' dediği duyuldu.

--------

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin dur ihtarına uymayan M.Ç. kaçtı. Melikgazi ilçesinde bağlı Kılıçaslan Mahallesi Yahya Kemal Caddesinde ekipler tarafından kıstırılan M.Ç. araçtan inerek, yaya olarak kaçmaya devam etti.

M.Ç. araç başında yapılan alkol testinde 3.15 promil alkollü çıkarken daha önceden de birçok kez alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine 2039 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Son yapılan işlemle birlikte alkollü sürücünün ehliyetini geri alma süresi 2044 yılına kadar çıkarken, ters yönde araç kullanma, dur ihtarına uymama, alkollü araç kullanma, makas atma, ehliyetsiz araç kullanma ve kavşağa girerken yavaşlamama suçlarından toplamda 96 bin 176 TL idari para cezası yazıldı.

