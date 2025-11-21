Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Memur-sen ve Kamu-sen harici sendika önerisi


21 Kasım 2025 09:23
Memur-sen ve Kamu-sen harici sendika önerisi

Merhaba arkadaşlar gönlüm ve vicdanım bu iki sendikaya üye olmama izin vermiyor .bunca yaşattıkları hayal kırıklığından sonra büro kolunda hangi sendikayı önerirsiniz?


rbslh
Aday Memur
21 Kasım 2025 09:37
Muhalif zihniyette daha iyi, daha güzel ne yapılabilir anlayışı yoktur. Sadece mevcut eleştirilir! Örnek bakanlıklardan daha büyük bütçeye sahip İstanbul, Ankara, İzmir'de çivi dahi çakılmaz!

miralayben
Memur
21 Kasım 2025 10:18

Vallahi konuyu siyasete siz getirmişsiniz benim tek bir sorum var muhalif olup olmaması umrumda değil gerçek anlamda memurun hakkını savunan bir sendika önerisi var mı diye sordum. hangi siyasi görüşe yanaşayım diye sormadım.

Hksdş
Şube Müdürü
21 Kasım 2025 10:26
Bu ve buna benzer başlık açanlara: Kurun "Memur Hakları Sendikası"nı. Alın boyunuzun ölçüsünü! Ne uzatıp duruyorsunuz?! Demagoji yapmadan düz yazdım.

rbslh
Aday Memur
21 Kasım 2025 10:40
Meselenin özünü anlayamayacağını bildiğim halde yazıyorum. Seçim öncesi İzmir'de işçilere verilen zammı Cemil Tugay seçim sonrası indirdi. Durumun özeti bu ama meseleyi tekrar söylüyorum anlayacağına inanmıyorum.
miralayben
Memur
21 Kasım 2025 11:04

yahu neyi anlatmaya çalışıyorsun ben anlamıyorum seni bir sürü sendika var onun haricinde de iki tane büyük sendika var ve bu ikisinden memnun değilim.alternatif var mı diye sordum ha sen diyorsan ki hepsi aynı boşver o zaman tamam derim.

Hksdş
Şube Müdürü
21 Kasım 2025 11:11
Daha hangi sendikaya üye olacağına sosyal medyadan, hiç tanımadığı insanlardan akıl almaya çalışan bir kişilik!

miralayben
Memur
21 Kasım 2025 11:28

Burası forum ve memurların ağırlıklı olduğu bir forum olduğu için bunu buraya sormamdan daha doğal bir şey yok..hem belki başkalarınada fikir verir ama sanırım siz başlıkta bahsettiğim sendikalerdan birine üyesiniz bunu bir eleştri olarak algılamışsınız. Buna gerek yok .

ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
21 Kasım 2025 14:38

KamuSEN, MemurSEN, Bilmem hangi sendikaSEN......... Gelbu sevdadadan vaggeçSEN!, Hala sendikacılıkla sorunların çözüleceğine inanıyorsan gülerim ben buna! Hangi sendika olursa olsun fark etmez. Bürokratların belirlediği ısmarlama oran dışında çalışanlar zam alamaz. Çünkü sendikacılık ve çalışan haklarını koruma alt yapısındaki yasal düzenleme, kültürel yapı ve sosyal yaşam biçimi uygun değil. Şimdi istediğin sendika gitsin şampiyonlar ligi şampiyonu olsun!, istersen gitsin kayak takımlarını alıp Everest tepesinden Himalayalara kadar karın üstünde tepinerek kaysın değişen bir şey olmaz! Rahmetli filozof Herakleitos dediği ' değişmeyen tek şey değişim kendisidir' sözünü bizim ülke çürütüyor çünkü hiç bir şey değişmiyor! Bir sözümde Atalarımıza! onlar 'Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer' demiş ama yanılmışlar biz üfleyemiyoruz o yoğurdu!

