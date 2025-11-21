Memur-sen ve Kamu-sen harici sendika önerisi

Muhalif zihniyette daha iyi, daha güzel ne yapılabilir anlayışı yoktur. Sadece mevcut eleştirilir! Örnek bakanlıklardan daha büyük bütçeye sahip İstanbul, Ankara, İzmir'de çivi dahi çakılmaz!

Muhalif zihniyette daha iyi, daha güzel ne yapılabilir anlayışı yoktur. Sadece mevcut eleştirilir! Örnek bakanlıklardan daha büyük bütçeye sahip İstanbul, Ankara, İzmir'de çivi dahi çakılmaz!