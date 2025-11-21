Rakip Romanya...

Gündem \ Spor
21 Kasım 2025
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off kurasında Romanya ile eşleşti.

Play-off maçları Mart 2026'de oynanacak

Bizim Çocuklar, finale çıkılması halinde Slovakya-Kosova galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

ben umutluyum bu sefer olacak inşallah. İşimiz zor ama KAZANACAĞIZ

