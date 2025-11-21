Memurların Çözülemeyen Sorunları:

1- Maaş Promosyonları: Promosyonlar, enflasyondaki durmayan artışa göre acilen güncellenmelidir ve anlaşmalar her yıla bir ortalama memur maaşı olacak şekilde ödemeler yapılmalıdır. Promosyon hakkı, toplu sözleşme ile güvence altına alınmalıdır.

2- Kamuda Çalışma Barışı Bozulmuştur: Kamu işçisine yapıldığı gibi memura da nakdi yemek yardımı, ikramiye ve tediye ödemesi yapılmalı, kamu işçisi ve memur arasındaki ek ödeme uçurumu giderilmelidir.

3- Aile Yardımları: Eş ve çocuk yardımlarında %100 artış yapılmalıdır.

4- Genel İdari Hizmetler Sınıfı (GİH): Kamuda en alt kademede olan ve en çok sorumluluğa sahip olan kamunun yükünü sırtında hisseden genel idari hizmetler sınıfındaki memur ve VHKİ maaşları artırılmalıdır. Memurlar arasındaki gelir adaletsizliği de giderilmelidir.

5- Lojman ve Kira Yardımı: Her şehre lojmanlar yapılmalı veya nakdi kira yardımı küçük şehirlerdeki memura da yapılmalıdır. Enflasyon ve hayat pahalılığı her şehirde hissedilmektedir.

6- Yıllardır Sadece Enflasyon Farkı (Sıfır Zam) Verilmesi Memuru Fakirleştirmiştir: 2012 yılında en düşük bekar memur maaşı ile asgari ücret arasında 2,5 kat fark varken şimdi aradaki makas daralmıştır. En düşük bekar memur maaşı, yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır (Türk-İş Verileri Ekim-2025, 4 kişilik bir aile için: 92.547 TL).

7- Piyasa Gerçekleri ve TÜİK Verileri: Kamu işçilerine ve asgari ücrete piyasa gerçekleri üzerinden zam yapılması, memura da TÜİK verileri üzerinden sadece enflasyon farkı (sıfır zam) verilmesi, asgari ücret-memur maaşı arasındaki makası daraltmıştır. Toplu sözleşme görüşmelerinde TÜİK verilerinin değil de işçilerde olduğu gibi piyasa gerçeklerinin gözetildiği bir zam pazarlığı yapılmalıdır.

8- Memurlara Kıdemine Göre Baş Memur, Kıdemli Memur Ünvanı Verilmelidir: Öğretmenler gibi 10 yılını dolduran memurlara da kıdemli memur, 15 yılını dolduran memurlara baş memur ünvanı verilmelidir.