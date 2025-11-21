Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Promosyon İade


21 Kasım 2025 10:12
Promosyon İade
gsb de çalışıyorum emekli ve istifa durumunda promosyonu geri isteyebilir diye bir madde varmış bilgisi olan var mı

Kpsbirincisi
Genel Müdür
21 Kasım 2025 13:01

Mantıklı olan o zaten.


oflurecep
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 13:53

Evet var. bazı bankalar istemiyor ama çoğu istiyor. Ama hepsini değil. Periyotlarını tam bilmiyorum ama yıl bazlı olur en kötü. yani ne kadarlık süre kalmış ise o kadarlık kısmı geri alırlar.

Mesela 3 yıl için 99 bin verdiler size. 1 yıl sonra emekli oldun ve o bankadan maaş anlaşman bitmiş oldu. 33 bin sende kalır ama 66 bini isterler. Puan olayında durum nedir bilemiyorum. En iyisi bankanla görüş bu durumu.

Toplam 2 mesaj

