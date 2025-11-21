Kurumlar arası geçiş

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
21 Kasım 2025 10:57
Hukuk mezunu sağlık bakanlığında çalışan hemşire icra müdürlüğü sınavına girdikten sonra istifa edip 6 ay bekleme şartı var mı,bekleme olmadan muvafakat alma durumu var mı,yardımcı olursanız çok sevinirim

berkehan81
Şube Müdürü
21 Kasım 2025 12:36

İcra katibi olarak eğer 657 sayılı DMK na göre atanırsan atama kararın ile birlikte sağlık bakanlığı yönetim hizmetleri genel müdürlüğüne muvafakat verilmesi ve geçişinin sağlanması hususunda dilekçe yazarsın muhtemelen muvafakat verir bakanlık ancak vermezlerse sana gönderecekleri cevaba istinaden bulunduğun yerin idare mahkemesine dava açarsın

