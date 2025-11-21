Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Belediyeye atanan teknisyen ( lütfen yardım önemli )


21 Kasım 2025 12:16
Belediyeye atanan teknisyen ( lütfen yardım önemli )

Arkadaşlar herkese merhaba. Belediyeye kpss ile makine teknisyeni olarak atandım. İşe başladım, tecrübem vs yok dedim, ataman yapıldı artık bir şekilde sana bir birimde iş vericez dediler. Ama atanan memurlara temel eğitim ve bu eğitimin sınavı yapılıyormuş. Tecrübem olmadığı için sınavı geçemem diye düşünüyorum, geçemezsem de atılıyormuşum bildiğim kadarıyla. Olayın doğrusunu bilenler yardımcı olursa çok mutlu olurum.


murderuo
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 16:09

Muhtemelen bahsettiğin hizmetiçi eğitim ve onun sınavı . Onda da kanun yönetmelik sorarlar. Dediğin gibi mesleki bir sınav değil kardeşim rahat ol. Merkezi atama ile atandıysan sen hizmetiçi eğitime, yazışma,DMK falan filan onlara çalış. Sıkıntı yapma kendine .

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

belediye de memur olmakBelediyeye atanan teknisyen ( lütfen yardım önemli )

Sözlük

Distopya 1 ışık yılı 2 değişik 1 reaktif direnç 1 akhal teke 2 guffa 1 7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 1 mecdel 1 Ne güzel söylemiş Yunus Emre 1 iyi oyuncu 1

Son Haberler

Bakan Yerlikaya üç faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecekİzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!Hakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vuruldu

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın