Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

Belediyeye atanan makine teknisyeni (lütfen yardım)


21 Kasım 2025 12:31
Belediyeye atanan makine teknisyeni (lütfen yardım)

Arkadaşlar herkese merhaba. Belediyeye kpss ile makine teknisyeni olarak atandım. İşe başladım, tecrübem vs yok dedim, ataman yapıldı artık bir şekilde sana bir birimde iş vericez dediler. Ama atanan memurlara temel eğitim ve bu eğitimin sınavı yapılıyormuş. Tecrübem olmadığı için sınavı geçemem diye düşünüyorum, geçemezsem de atılıyormuşum bildiğim kadarıyla. Olayın doğrusunu bilenler yardımcı olursa çok mutlu olurum.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
21 Kasım 2025 15:29

Hayırlı olsun, başarılar dilerim.

Sakin olun ve olayı akışına bırakın. Verilmeyen eğitimin sınavı yapılmaz, eğitim verilirse de sınavını halledersiniz zaten. 27 yıllık memurum, temel eğitim sınavını geçemediği için memuriyetten atılan kimseyi ne gördüm ne de duydum. Hatta kendim (ve benle beraber eğitime katılan gruptakiler) dışında bu sınava giren olduğunu bile görmedim ve duymadım.

Kimsenin size garezi yok. Siz önyargısız bir biçimde, kimseyle tersleşmeden, memuriyete uygun şekilde çalışmanızı yaptıkça da kimse size bir şey yapamaz. Ha, işten kaytarır, her şeyi yokuşa sürer, amirlerinizle ve arkadaşlarınızla sürekli tartışırsanız durum değişir, yine kolay kolay işten atılmazsınız ama rahatınız bozulur.


Elbette1Gün
Aday Memur
21 Kasım 2025 16:00

Çok teşekkür ederim Yusuf Bey. 2 tane eğitim varmış: birincisi temel memurluk eğitimi ( 657 DMK, Atatürk ilke ve ınkılapları vs. kapsayan eğitim) ikincisi ise benim tecrübem olmadığı için çekindiğim hazırlayıcı eğitim. Benim sınıfım teknik hizmetler olduğu için bu alanda eğitim ve sınav olacakmış, yani internette öyle okudum. Ama bana atandığım belediyeden kimse bilgi vermedi bununla ilgili. Hatta müdüre tecrübem 0 dediğimde ataman yapılmış artık bir yerde iş ayarlicaz dedi. Kafam karıştı biraz.

YUSUF YILDIRIM, 1 saat önce

Hayırlı olsun, başarılar dilerim.

Sakin olun ve olayı akışına bırakın. Verilmeyen eğitimin sınavı yapılmaz, eğitim verilirse de sınavını halledersiniz zaten. 27 yıllık memurum, temel eğitim sınavını geçemediği için memuriyetten atılan kimseyi ne gördüm ne de duydum. Hatta kendim (ve benle beraber eğitime katılan gruptakiler) dışında bu sınava giren olduğunu bile görmedim ve duymadım.

Kimsenin size garezi yok. Siz önyargısız bir biçimde, kimseyle tersleşmeden, memuriyete uygun şekilde çalışmanızı yaptıkça da kimse size bir şey yapamaz. Ha, işten kaytarır, her şeyi yokuşa sürer, amirlerinizle ve arkadaşlarınızla sürekli tartışırsanız durum değişir, yine kolay kolay işten atılmazsınız ama rahatınız bozulur.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hizmet birleştirme hk.Belediyeye atanan makine teknisyeni (lütfen yardım)GİH şuanki maaş

Sözlük

meşhur kızılay tabelası 1 Ne güzel söylemiş Yunus Emre 1 harappan 1 yalıtım 1 amazigh 1 reaktif direnç 1 mecdel 1 sapanca 1 guffa 1 ışık yılı 2

Son Haberler

Bakan Yerlikaya üç faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecekİzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!Hakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vuruldu

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın