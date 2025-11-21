Belediyeye atanan makine teknisyeni (lütfen yardım)

Hayırlı olsun, başarılar dilerim.

Sakin olun ve olayı akışına bırakın. Verilmeyen eğitimin sınavı yapılmaz, eğitim verilirse de sınavını halledersiniz zaten. 27 yıllık memurum, temel eğitim sınavını geçemediği için memuriyetten atılan kimseyi ne gördüm ne de duydum. Hatta kendim (ve benle beraber eğitime katılan gruptakiler) dışında bu sınava giren olduğunu bile görmedim ve duymadım.

Kimsenin size garezi yok. Siz önyargısız bir biçimde, kimseyle tersleşmeden, memuriyete uygun şekilde çalışmanızı yaptıkça da kimse size bir şey yapamaz. Ha, işten kaytarır, her şeyi yokuşa sürer, amirlerinizle ve arkadaşlarınızla sürekli tartışırsanız durum değişir, yine kolay kolay işten atılmazsınız ama rahatınız bozulur.