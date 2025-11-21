Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

125/e g kapsamında KYOK veya Beraat alıp idari süreç yaşamaya devam edenler


21 Kasım 2025 12:39
125/e g kapsamında KYOK veya Beraat alıp idari süreç yaşamaya devam edenler

adli süreci kyok veya beraat ile sonuclanıp 125-eg kapsamında idarenin kararları ile sorun yaşayan memur arkadaşlar özelden yazarsanız karşılıklı bilgi alışverişinde bulunup birbirimize yardımcı olabiliriz. (emsaller konusu vb.)

