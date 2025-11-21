125/e g kapsamında KYOK veya Beraat alıp idari süreç yaşamaya devam edenler

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarDanıştay İDDK (İdari dava daireleri kurulu) ne kadar sürede karar verirMemurun Esrar Kullanımından İşlem Görmesi (tck 191)Kınama cezasıHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarKişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçundan yerel mahkeme de 2. Yıl 6 ay ceza aldım Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?2. Kez temyizHagb fetö
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın