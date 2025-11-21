Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
21 Kasım 2025 12:42
Üniversite Fakültesinde büro personeli

Merhabalar üniversitenin bi fakültesinde ( diş hekimliği fakültesi ) maaşı ve şartları nelerdir sizce bilgisi olan yada ben başka bi fakülte de bürodayım ama aşagı yukarı aynı şeyler diyip bilgilendirme yapabilir mi lütfen

