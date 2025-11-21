Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

SİZCE HANGİ KURUM


21 Kasım 2025 13:39
SİZCE HANGİ KURUM

Selam arkadaşlar hem kültür turizm bak. hem tarım ve orman bak. kazandımm. ikisi de büro sizce hangi kurumu tercih etmeliyim.


Muhammed0646
Memur
21 Kasım 2025 14:31

Tarım ve orman bakanlığı


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
21 Kasım 2025 15:20

Kültür Bakanlığını bilmiyorum. Tarım Bakanlığında okuyarak teknik personel olabilir ve daha iyi şartlarda çalışabilirsiniz. Muhtemelen Kültür Bakanlığına göre daha yaygın bir teşkilatı vardır ve tayin imkanları daha çoktur.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İç İşleri BakanlığıGörev tanımı dışında yazılan programın telif hakkı ve ücretiTarım bakanlığı koruyucu giyimValiliklere naklen atamaTarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır Görevde Yükselme Sınavı Açmıyor(!)Unvan değişikliği atamalarıSİZCE HANGİ KURUMArkadaşlar GSB nin son aliminda işe başlayanlar oldu mu?DSİ Kurumlar Arası Geçiş Hk.Hazine ve Maliye Bakanlığı Promosyon

Sözlük

Distopya 1 amazigh 1 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 7 Romeo ve juliet 1 meşhur kızılay tabelası 1 taraça 1 yalıtım 1 sapanca 1 Ne güzel söylemiş Yunus Emre 1 karnabahar 1

Son Haberler

Bakan Yerlikaya üç faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecekİzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!Hakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vuruldu

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın