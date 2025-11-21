Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10

Fenerbahçe'li editör...


21 Kasım 2025 13:40
Fenerbahçe'li editör...

Bundan sonra buraya yorum yok...

Ligde ne oluyorsa burada da o oluyor...

Başka yoruma gerek yok.

Bu editör burada olduğu sürece buraya yorum yok...


urfa bana küsmüş
Memur
21 Kasım 2025 15:11

yine uyarı yiyeceğim ama bu başlığa imzamı atarım


supporters.
Editor
22 Kasım 2025 02:08

Arkadaşlar editör istediği takımı tutar, destekler. Burda verdiği herhangi bir kararda tuttuğu takım formasıyla verip vermediği önemli. Böyle bişeyde olmadığına göre lütfen haksızlık etmeyelim


urfa bana küsmüş
Memur
24 Kasım 2025 09:37

beni (Galatasaraylıyı) uyarıp karşı tarafı (Fenerliyi) uyarmamak editörün hangi vecibesidir. Ki bir tane hakaret cümlesi bulamazsınız.

supporters., 2 gün önce

Arkadaşlar editör istediği takımı tutar, destekler. Burda verdiği herhangi bir kararda tuttuğu takım formasıyla verip vermediği önemli. Böyle bişeyde olmadığına göre lütfen haksızlık etmeyelim


alex 10
Editor
24 Kasım 2025 13:33

kimi uyarıp kimi uyarmadığımı siz nerden biliyorsunuz bu bir..

kimi uyaracağımı yada ceza vereceğimi size hiç soracak değilim bu iki..

ağzınıza geleni sayfalarda Fenerbahçelilere ve takımına şikeci bilmem neci diye hakaretler edeceksiniz, sonra burada artislik yapacaksınız.. yok öyle dünya, yorum yapacaksanız edebinizle yapacaksınız.!!

yıllarca düzenlediğim turnuvalarda ilk sıralarda davet ettiğim başlık sahibi sana ayrıca bir daha selam olsun..

adaletin olduğu yer size zor geliyor bu çok net okunuyor,

bir zahmet sizin sözünüzle "buraya yorum yokmuş" ya o zaman GÜLE GÜLE..


urfa bana küsmüş
Memur
24 Kasım 2025 14:40

Edeple gelen lütufla gider

burada bir fbli editör var o da sensin, uyarı alacaksam senden alırım bu belli bu bir...

umarım karşı tarafı da uyarmışsındır. Çünkü burada benden başka rahatsız olan bir kişi daha var ki o da rahatsızlığını dile getiriyor. Galatasarlyım deyip ama özünde fenerli arkadaşın bu forumu karıştırmak olduğu buradan belli iken, şikeden tarikattan bahseden, ağzına geleni o da diyorsa ve madem ki beni uyardınsan onu da uyarmalısın değil mi?

gerekeni de yukarıda dedim

adalet tek taraflı değildir sayın editör.

alex 10, 4 saat önce

kimi uyarıp kimi uyarmadığımı siz nerden biliyorsunuz bu bir..

kimi uyaracağımı yada ceza vereceğimi size hiç soracak değilim bu iki..

ağzınıza geleni sayfalarda Fenerbahçelilere ve takımına şikeci bilmem neci diye hakaretler edeceksiniz, sonra burada artislik yapacaksınız.. yok öyle dünya, yorum yapacaksanız edebinizle yapacaksınız.!!

yıllarca düzenlediğim turnuvalarda ilk sıralarda davet ettiğim başlık sahibi sana ayrıca bir daha selam olsun..

adaletin olduğu yer size zor geliyor bu çok net okunuyor,

bir zahmet sizin sözünüzle "buraya yorum yokmuş" ya o zaman GÜLE GÜLE..


alex 10
Editor
24 Kasım 2025 14:53

adaletin ne olduğunu senden mi öğreneceğiz?

ona da uyarı vermediğimi nerden biliyorsun?

urfa bana küsmüş, 2 saat önce

Edeple gelen lütufla gider

burada bir fbli editör var o da sensin, uyarı alacaksam senden alırım bu belli bu bir...

umarım karşı tarafı da uyarmışsındır. Çünkü burada benden başka rahatsız olan bir kişi daha var ki o da rahatsızlığını dile getiriyor. Galatasarlyım deyip ama özünde fenerli arkadaşın bu forumu karıştırmak olduğu buradan belli iken, şikeden tarikattan bahseden, ağzına geleni o da diyorsa ve madem ki beni uyardınsan onu da uyarmalısın değil mi?

gerekeni de yukarıda dedim

adalet tek taraflı değildir sayın editör.


urfa bana küsmüş
Memur
24 Kasım 2025 15:09

sayın editör

nerden bileceğim sen diyeceksin ki bende tamam diyeceğim ama uyarı da yetmez

neden mi

gelin hakem kararını konuşalım başlığında

bahse konu şahıs "...himmet veriyoruz :) nereyemi onu sen benden iyi bilirsin..." gibi aleni olarak fetocu demiştir.

Bak mesela burada GALATASARAY'aye fetöcü demiş işlem yok

ben senin yaptığın işi sorgulamıyorum,

o şahsa işlem yapılmasını bekliyorum

mesele bu kadar basit uyarı da değil bu cezalık söylemdir. hatta başka yerde de fetullah terörist başına da hoca moca diyor. ne hocası terörist başıdır o..

doğru değil bu tip şeyler.

alex 10, 2 saat önce

adaletin ne olduğunu senden mi öğreneceğiz?

ona da uyarı vermediğimi nerden biliyorsun?


alex 10
Editor
24 Kasım 2025 15:18

eğer böyle söylemler varsa sayfanın linkini kopyalarsın bana mesaj atarsın ben gerekeni zaten yaparım.

ben 7/24 burada hangi sayfada ne yazılmış, kim ne demiş diye kontrol edemem. böyle bir şansım yok, istemsiz şekilde gözden kaçanlar olabilir. Bu bir tarafı kayırdığım anlamı taşımaz. daha öncede söyledim 10 seneden fazladır bu platformda editörlük yapıyorum, hiç kimseyi kasıtlı olarak tuttuğum, kayırdığımı kimse bana söyleyemez, söyleyenle açık açık tartışır kavga ederim. Bu kadar net. Bir keresinde bir editörde bunu kastetti, sonrasında pişman oldu.

Sebep? Ben kendimden eminim!! Ben kendi renktaşım da dahil kimseyi kayırmam, gözden kaçanlar olur. Bunları da siz bana iletin. siz bana yardımcı olun.

urfa bana küsmüş, 2 saat önce

sayın editör

nerden bileceğim sen diyeceksin ki bende tamam diyeceğim ama uyarı da yetmez

neden mi

gelin hakem kararını konuşalım başlığında

bahse konu şahıs "...himmet veriyoruz :) nereyemi onu sen benden iyi bilirsin..." gibi aleni olarak fetocu demiştir.

Bak mesela burada GALATASARAY'aye fetöcü demiş işlem yok

ben senin yaptığın işi sorgulamıyorum,

o şahsa işlem yapılmasını bekliyorum

mesele bu kadar basit uyarı da değil bu cezalık söylemdir. hatta başka yerde de fetullah terörist başına da hoca moca diyor. ne hocası terörist başıdır o..

doğru değil bu tip şeyler.


urfa bana küsmüş
Memur
24 Kasım 2025 16:48

https://forum.memurlar.net/konu/2588975/gelin-hakem-kararlarini-konusalim.html

saat:11.:27 mesajında yazıyor

alex 10, 2 saat önce

eğer böyle söylemler varsa sayfanın linkini kopyalarsın bana mesaj atarsın ben gerekeni zaten yaparım.

ben 7/24 burada hangi sayfada ne yazılmış, kim ne demiş diye kontrol edemem. böyle bir şansım yok, istemsiz şekilde gözden kaçanlar olabilir. Bu bir tarafı kayırdığım anlamı taşımaz. daha öncede söyledim 10 seneden fazladır bu platformda editörlük yapıyorum, hiç kimseyi kasıtlı olarak tuttuğum, kayırdığımı kimse bana söyleyemez, söyleyenle açık açık tartışır kavga ederim. Bu kadar net. Bir keresinde bir editörde bunu kastetti, sonrasında pişman oldu.

Sebep? Ben kendimden eminim!! Ben kendi renktaşım da dahil kimseyi kayırmam, gözden kaçanlar olur. Bunları da siz bana iletin. siz bana yardımcı olun.

