Promosyon vurgunu

100.000 liranın bir günlük faizi 100 TL bunu 350.000 polıs sayısı ile çarparsak 1 günde 35 milyon kar. diğer kurumlar banka ile anlaştıktan 3 gün içinde parayı yatırdı bizim kurum Tam hatırlamıyorum ama anlasalı 15-20 gün oldu yada daha fazla. 35 milyon carpı 20 gun= 700 mılyon (eskı parayla 700trılyon) korkunc buyuk bı para ..bu parayı bu faizi kimler yedi arastırılsın 350.000 kişinin kul hakkını kimler yedi araştırılsın 15 gün 20 gün sonra almışız hıc onemlı degıl Ben onda değilim bu yapılan vurgundayım.. ( belkı prosedur boyledır falan anca yatıyordur onu tabı bılemıyorum oyleyse kusuruma bakmayın ama her kurum hemen yatırıyor bızde cok zaman gecıyorsa demek kı var bı art nıyet ayrıca banka bu parayı daha ıyı degerlendırır ben ben basıt hesap yaptım)