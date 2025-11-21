Promosyon vurgunu

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
100.000 liranın bir günlük faizi 100 TL bunu 350.000 polıs sayısı ile çarparsak 1 günde 35 milyon kar. diğer kurumlar banka ile anlaştıktan 3 gün içinde parayı yatırdı bizim kurum Tam hatırlamıyorum ama anlasalı 15-20 gün oldu yada daha fazla. 35 milyon carpı 20 gun= 700 mılyon (eskı parayla 700trılyon) korkunc buyuk bı para ..bu parayı bu faizi kimler yedi arastırılsın 350.000 kişinin kul hakkını kimler yedi araştırılsın 15 gün 20 gün sonra almışız hıc onemlı degıl Ben onda değilim bu yapılan vurgundayım.. ( belkı prosedur boyledır falan anca yatıyordur onu tabı bılemıyorum oyleyse kusuruma bakmayın ama her kurum hemen yatırıyor bızde cok zaman gecıyorsa demek kı var bı art nıyet ayrıca banka bu parayı daha ıyı degerlendırır ben ben basıt hesap yaptım)


Caner3407
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:15

Hiç bir zaman net birşey yok bu nedir ya ,kardeşim 21 nde yatacak diyorsanız 20 sini 21 ine bağlayan gece yatırın bu milleti bekletmeye ne hakkınız var zaten sırtımızdan dünyalari kazanıyorsunuz ,yazıklar olsun..


Police444
Memur
21 Kasım 2025 15:17

Arkadaşlar müşteri hizmetlerini arayıp darlayalım yoksa bunlar istediği kadar bekletirler yani bir tuşa bakıyor yapacakları işlem bunların yaptığı düpedüz ahlaksızlık

Caner3407, 1 saat önce

brs2121
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:23
Ben bugün 2 defa aradım

serhat801
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:25
cevap ne
brs2121
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:26
21i 22 bağlayan gece ve 22 gün sonu

serhat801
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:27
dalga geçiyorlar resmen

ikosh588
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:32

Bankayı aramış.hahahahhah güleceğim yoktu


serhat801
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:35
kardeş gelip surda milletin sohbetine salça oluyorsunuz ayıp. evet banka müşteri hizmetlerini arayınca ne zaman yatacak diye bilgi veriyorlar
arrıval100
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:40

gülünecek bir şey yok.

ne diye ctesi pazar anlamış değilim ha deselerdi ki 24 ünde pazartesi eyvallah,

Ahmet can10
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:48
bir de haftasonuna ayarlıyorlar parayı çekmesinler diye

ikosh588
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:51

Siz nasıl polis oldunuz anlamıyorum.protokol belli saat belli .bankayı arayarak protokolü mü değiştireceksiniz? Banka sizi çok şeyine takiyorya.merak etmeyin hepinize yatacak.dininiz imkanınız para


ALTARİN OĞLU
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 15:52
Kardesim yanlis anlama, haftasonu para cekilmiyor mu? 7/24 istedigin kadar para cekebilirsin.
Ahmet can10
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:58
Döviz alacak kişiler için dedim kardeşim
Caner3407
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:59

Konuyu idrak edemiyorsunuz ,bir tek polise gelince mi protokole uyulmuyor?!!!

ALTARİN OĞLU
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 16:01
Pasam benim dedigim sey baska senin dedigin bambaska. hafta sonu mevzusu icin cekimle alakali sikinti yok dedim. ayrica kac tane doviz alacagin borsa var yani ozetle parayi gece yatirmis sabah yatirmis cok da farketmez.
ALTARİN OĞLU
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 16:05
Bu arada isbank uygulamasina bildirim geldi. 21 i 22 ye baglayan gece yatacak diye.

serhat801
Aday Memur
21 Kasım 2025 16:07
sizmi yazmıştınizz bankaya
ALTARİN OĞLU
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 16:08
Ben bankaya yazmadim. Direk iscep uygulamasina bildirim geldi.
arrıval100
Aday Memur
21 Kasım 2025 16:17

din iman para ne alaka

Söz konusu Protokol baştan hazırlarken (bankayı değil polisi düşünerek) şu şu tarih denir olay biterdi..

bize gelince konu paraysa evvet para..

masterrrrr
Şef
21 Kasım 2025 16:26

İscep uygulamasindan aynen bu sekilde bilgilendirme mesaji geliyor, herkese gelir bekleyin biraz, bu gece 12 den sonra yatacak

