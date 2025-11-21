Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Kredilerin sigorta iadezi alabilir miyim


21 Kasım 2025 14:37
Kredilerin sigorta iadezi alabilir miyim

Merhaba herkese. Bugünr kadar çekildn krediolerin dosya masrafı ya da 3 5 ay önce çekilen kredilerin sigortasonı iptal edio iade alabiliyor muyuz


Emrahbozkurt1989
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:09

Banka'dan bankaya değişiyor.

Vakıfbank vermiyor, vermemekte diretiyor.

Garanti bankası, kredi hesabınıza yattıktan sonra mobil bankacılık üzerinden sigortadan cayma talebinde bulunmanız halinde 1 hafta 10 gün içerisinde sigorta iade ediliyor.

QNB bankası ise, bankayı arayarak cayma talebinde bulunmanız halinde anında sigortayı iade ediyor.

Tüm bunları, bizzat yakın zamanda çektiğim ihtiyaç kredilerine binaen söylüyorum. Taşıt ve konut kredilerinde durum nedir, bilmiyorum.


Ozelegitim61
Şube Müdürü
21 Kasım 2025 15:20

2 3 ay mnce çekikenlerde alabilir miyim net bilgisi olab var mı

Emrahbozkurt1989, 2 saat önce

Banka'dan bankaya değişiyor.

Vakıfbank vermiyor, vermemekte diretiyor.

Garanti bankası, kredi hesabınıza yattıktan sonra mobil bankacılık üzerinden sigortadan cayma talebinde bulunmanız halinde 1 hafta 10 gün içerisinde sigorta iade ediliyor.

QNB bankası ise, bankayı arayarak cayma talebinde bulunmanız halinde anında sigortayı iade ediyor.

Tüm bunları, bizzat yakın zamanda çektiğim ihtiyaç kredilerine binaen söylüyorum. Taşıt ve konut kredilerinde durum nedir, bilmiyorum.


Emrahbozkurt1989
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:36

onu alamazsınız gibime geliyor. Sigortadan cayma hakkı, ilk 7 gün içinde oluyor diye biliyorum.

Ozelegitim61, 1 saat önce

2 3 ay mnce çekikenlerde alabilir miyim net bilgisi olab var mı


Ozelegitim61
Şube Müdürü
21 Kasım 2025 16:25

Teşekkür ederim hocam

Emrahbozkurt1989, 1 saat önce

onu alamazsınız gibime geliyor. Sigortadan cayma hakkı, ilk 7 gün içinde oluyor diye biliyorum.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.Kasım ayı enflasyon tahmini :)Memur-sen ve Kamu-sen harici sendika önerisiAlanın dışında bi mühendislik bölümü bitiren tekniker mühendis maaşı mı alır?2026 Ocak ZammıZorunlu besKredilerin sigorta iadezi alabilir miyimKamusen ve Memursen üyeleri yüzünden Memur ve Memur Emeklileri 2026 da Aç Kalacak2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım

Sözlük

7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 1 guffa 1 Distopya 1 akhal teke 2 Romeo ve juliet 1 sapanca 1 Elon Musk'ın öngörüsü 1 ışık yılı 2 değişik 1 meşhur kızılay tabelası 1

Son Haberler

Bakan Yerlikaya üç faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecekİzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!Hakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vuruldu

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın