bakanlık resen geçici görevlendirme yapabilir mi ?


21 Kasım 2025 14:42
bakanlık resen geçici görevlendirme yapabilir mi ?

yakında kadroya geçeceğim ama 1 yıllık aday memurluk sürecim olacak tayin talep edebileceğim de bir mazeretim yok ama bakanlık beni resen geçici görevlendirme ile bir başka şehirde görevlendirebilir mi bu mümkün mü bilgisi olan var mı geçici görevlendirme süreci nasıl ilerliyor teşekkürler arkadaşlar

