Polis, TIR'da çıkan yangına müdahale etti


21 Kasım 2025 15:31
Polis, TIR'da çıkan yangına müdahale etti

Samsun-Ankara kara yolu Tekkeli mevkisinde, Y.A.'nın kontrolündeki 52 ADP 055 plakalı TIR'ın motor bölümünde, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Y.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi?ne bildirdi. Polis ekipleri, itfaiye gelmeden yangın tüpüyle müdahalede bulunup, alevlerin büyümesini önledi. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri, alevleri tamamen söndürdü


Caner3407
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:45

Teşekkür edildiyse bölge de normale dönsün ekip.....

