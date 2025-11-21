Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Kasım Ayı Enflasyon Beklenti anketi


21 Kasım 2025 15:51
Kasım Ayı Enflasyon Beklenti anketi

tahminler başlasın arkadaşlar son 2 ay kaldı ocakta alınacak yuzdelik ücretin belli olmasına bu ay ki tahmin ve ocakta sızde toplam kaç olur


insaatmuhendsi
Aday Memur
21 Kasım 2025 15:53

en fazla %20


fatpın
Şube Müdürü
21 Kasım 2025 16:34

bende 20 ye yakın beklıyorum

Toplam 2 mesaj

