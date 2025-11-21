Dahiliye 45a11

Şuanda sözleşmeli Jandarma Astsubay olarak görev yapıyorum. Muvazzaflık için rapor alıyorum. Dahiliye doktoru Alt 83 olması nedeniyle 45a11 maddesi yazdı. Geçer miyim heyette sıkıntı olur mu? bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.

