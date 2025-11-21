Dahiliye 45a11

Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

21 Kasım 2025 16:01
Şuanda sözleşmeli Jandarma Astsubay olarak görev yapıyorum. Muvazzaflık için rapor alıyorum. Dahiliye doktoru Alt 83 olması nedeniyle 45a11 maddesi yazdı. Geçer miyim heyette sıkıntı olur mu? bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.

