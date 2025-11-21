Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

İLLER ARASI TAYİN


21 Kasım 2025 16:04
İLLER ARASI TAYİN

Merhaba. Muhtemelen olmayacak şeyi zorluyorum ama sormak istiyorum. 3 yıl 10 aydır memurum. Ocak sonu 4 yılımı dolduracağım. Bu şekilde tayin isteme şansım olur mu?

Önceki yılların sürecine baktığımda iller arası tayin sonuçları benim 4. yılım dolduğunda açıklanmış oluyor. Şu an kadroya geçtim seçim zamanı yapılmıştı hatırlarsanız ama tabii bu kadroya geçiş tayin hakkı vermiyordu.

Hastanemdeki özlüğe sordum ancak o da bilmiyor ve sistem açarsa olur dedi. Tamamen şansa mı kalıyor böylece?

Çok Yazılan Konular

Engelli sağlık mazereti tayini verdimYurtdışı görevlendirmeTıbbi sekreter il sağlık müdürlüğünde çalışmakKadro aldırma sonrası iller arası tayin durumuYönetmelik hakkındaSağlık bakanlığı ünvan değişikliği mülakat sorularıYurt dışı görevlendirmeGörevde yükselme ünvan değişikliğiYeni atandım Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik

Sözlük

Distopya 1 amazigh 1 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 7 Romeo ve juliet 1 meşhur kızılay tabelası 1 taraça 1 yalıtım 1 sapanca 1 Ne güzel söylemiş Yunus Emre 1 karnabahar 1

Son Haberler

Bakan Yerlikaya üç faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecekİzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!Hakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vuruldu

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın