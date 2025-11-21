Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Bitlis Hakkında Bilgilendirme - Göreve Başlamayı Düşünen Memurlar İçin


21 Kasım 2025 16:05
Bitlis Hakkında Bilgilendirme - Göreve Başlamayı Düşünen Memurlar İçin

Eşimle birlikte Bitlis?e geldik. İkimiz de sağlık personeliyiz. Eşim Devlet Hastanesi?nde göreve başladı, ben ise eş durumu tayini talep ettim. Ancak şehrin yaşam koşulları beklediğimizin çok altında kaldı ve deneyimlerimizi paylaşma gereği duyduk.

Bitlis, coğrafi olarak iki dağın arasında sıkışmış bir yapıya sahip. Şehir merkezinde dahi doğru düzgün bir kaldırım, sosyal alan veya yaşamı kolaylaştıracak temel imkânlar bulunmuyor. Kafe, çay ocağı, oturulacak bir mekân, alışveriş yapılacak yer ya da yeterli bir market bulmak oldukça zor. Ayrıca şehirde sık sık yoğun sis oluyor ve hava koşulları genel olarak ağır.

Burada görev yapan polisler, askerler, öğretmenler ve sağlık çalışanları arasında ciddi bir memnuniyetsizlik gözlemledik. Şehrin sunduğu imkânlar yok denecek kadar az ve yaşam kalitesi oldukça düşük. Daha önce nüfusu küçük, imkânları kısıtlı birçok yerde görev yaptım; ancak hiçbirinde bu kadar belirgin bir yoksunluk hissi yaşamamıştım.

Temel ihtiyaç ürünleri, sebze ve meyve gibi mallar uzaklık nedeniyle oldukça pahalı. Çocuklu aileler için ise şehir kesinlikle uygun değil; çocukların oynayabileceği düzgün bir park, salıncak veya güvenli bir oyun alanı dahi bulunmuyor.

Buraya atanmayı düşünen memurlar için açık bir tavsiye vermek gerekirse: Şartlar çok zorlayıcı. Özellikle aileyle yaşamayı planlayanlar için Bitlis, yaşam standartları açısından büyük sıkıntılar yaratabilir.

