Atama ve yer değiştirme yönetmeliği hk.

Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
Yurtdışı görevlendirmeSağlık bakanlığı ünvan değişikliği mülakat sorularıKadro aldırma sonrası iller arası tayin durumuAtama ve yer değiştirme yönetmeliği hk.Yönetmelik hakkındaİl ve ilçe hastaneleri dönerİller arası nakiller ne zaman?Özel sektör eş durumu belgeleriGörevde yükselme ünvan değişikliğiYeni atandım
Son Haberler
Tüketici derneklerinden para puan uyarısı: Yıl sonunda geçerliliğini yitirebilirEsnaf Kredilerine Faiz İndirimi GeliyorYavaş'tan soruşturma iznine tepki: İtiraz edeceğizMansur Yavaş'a soruşturma iznine Özel'den ilk açıklamaKatil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 7 artarak 69 bin 733'e çıktı
Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın