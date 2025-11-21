Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Atama ve yer değiştirme yönetmeliği hk.


21 Kasım 2025 16:40
Atama ve yer değiştirme yönetmeliği hk.

Sayın meslektaşlarım ben 2024 yılı temmuz ayında alt bölge tayini ile yer değiştirdim. Sağlık bakanlığının Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinde " Personelin iller arası atama kurasına başvurabilmesi için 2 yıl çalışma şartı aranır." ibaresi var ama bana biraz ucu açık geldi 2 yıl çalışma şartından kastı son yer değiştirmeden itibaren mi yoksa memuriyete başlama tarihinden mi ben şuan görev yaptığım yere iller arası atama kurasından değil, 17 ay önce alt bölge tayini ile geldim 2026 yılı iller arası atama kurasına başvurabilirmiyim? Cevaplarsanız sevinirim.


Kvsrruncll
Aday Memur
21 Kasım 2025 17:05
son geldiğiniz yerde 2 yıl dolunca tekrar isteyebilirsiniz

burak0605
Aday Memur
22 Kasım 2025 15:27

iller arası için isteğe bağlı 2 yıl çalışma şartı var alt bölge eş mazaret tayinleri için 1 yıl çalışma şartı var

