Radar cezası

Hız cezası yedim. Ancak tutanakta yazan sicil mesleğe yeni giren memur sicili, bana ceza yazan kişi ise 40-50 yaşlarında biriydi. İtiraz etsem cezayı iptal ettirebilir miyim. Abilerin başına bir şey gelmesini istemiyorum sıkıntı yaşarlar mı?

