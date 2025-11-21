Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Radar cezası


21 Kasım 2025 16:45
Radar cezası
Hız cezası yedim. Ancak tutanakta yazan sicil mesleğe yeni giren memur sicili, bana ceza yazan kişi ise 40-50 yaşlarında biriydi. İtiraz etsem cezayı iptal ettirebilir miyim. Abilerin başına bir şey gelmesini istemiyorum sıkıntı yaşarlar mı?

shuparasutcu
Aday Memur
21 Kasım 2025 16:46
tutanakta yazan isim ile cezayı yazıp tutanağa imza atan kişiler farklı yani

Ahmet can10
Aday Memur
21 Kasım 2025 17:13
Tablette o arkadaşın oturumu açıktır bunu vatandaş bile sormaz bize nereden aklınıza geliyor

Sbz1dftd
Şube Müdürü
21 Kasım 2025 17:19
neye itiraz edeceksin hızdan dolayı tutanak tutan ile ceza yazan kişi farklı diye m hızım düştü cihaz yüksek hızlı mı ölmüş diye mi yoksa hızlı gitmenin gerekçesi mi vardı sağlık gibi hastaneye birini mi yetiştiriyordun....

shuparasutcu
Aday Memur
21 Kasım 2025 17:23
cezayı yazan 40 yaşında bi adam tutanakta 540 sicil var vatandaş sormaz bende sormadım zaten dikkatimi çekti sadece usulde hata olmuş oluyor tutanağı çıkartan imza atan kişi ile tutanaktaki isim farklı

kral122
Genel Müdür
21 Kasım 2025 18:22

Cezayı yazan başka sisteme giren başka olabilir

shuparasutcu, Dün
cezayı yazan 40 yaşında bi adam tutanakta 540 sicil var vatandaş sormaz bende sormadım zaten dikkatimi çekti sadece usulde hata olmuş oluyor tutanağı çıkartan imza atan kişi ile tutanaktaki isim farklı

dryddddddd
Memur
21 Kasım 2025 18:56
yazayı yazan kim olursa olsun senin radarı ihlal etmediğin anlamına gelmiyor ki

adana0100
Aday Memur
21 Kasım 2025 20:27
mal

uzman_adayı
Şef
21 Kasım 2025 21:37
Bu soruyu gerçekten bir polismi soruyor, şu forumda ne saçma muhabbetler dönmeye başladı... Ya gir önce hiç mi trafikte arkadaşın, tanıdığın yok mu önce onlara sor. Oda yoksa sicilden skype(lync) üzerinden yaz yani bir sor.... Ah Ah....
