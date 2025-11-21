Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
promosyonu icra dosyasi kesecek mi ?


21 Kasım 2025 18:12
promosyonu icra dosyasi kesecek mi ?

İş bankası borçluları hariç, sizce icra dairesi promosyona el koyacak mı ?


Sosyalciiii456853
Aday Memur
21 Kasım 2025 18:24

Hesabına 10 TL at eğer banka el koyuyirsa promosyonada koyar.


serhat801
Aday Memur
21 Kasım 2025 18:24
koymayacak devrem. bak açıklayım eski kanuna göre olsaydı koyardı ama artık kanun diyorki gelecekteki alacaklara bloke konulmaz. rahat olun promosyon yatınca çekin paranızı hesapta psra bulunmasın sıkıntı olmaz

gkhnnnnn06
Aday Memur
21 Kasım 2025 18:43

Teşekkür ederim; tamamdır. Denemelik attım kesinti olmadı.


reis5854
Aday Memur
21 Kasım 2025 18:44
kardesim sürekli ayni başlık acmanin ne anlamı var
