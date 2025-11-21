Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Sivas Emniyette neler oluyor?


21 Kasım 2025 18:35
Sivas Emniyette neler oluyor?

Sayın Sivas il Emniyet Müdürü idari hizmetler personelinin polis olmadığını ve polis gibi çalıştırılmayacağını bilmiyormu? Hafta sonu ve gece sivil memuru caliştiramassın.sivil memurun yıpranma hakkı verilmez.gece ve hafta sonu çalıştırmassın.


sdtmtl
Aday Memur
21 Kasım 2025 18:43
Cimere yaz burda niye yazıyorsun biz mi çözüm bulcaz

reis5854
Aday Memur
21 Kasım 2025 18:47
yani burada kime ne duyuracan

ikosh588
Aday Memur
21 Kasım 2025 18:52

Emniyet Teşkilatı Sendikası (sivil memurların sendikası) gereğini yaptı.

sdtmtl
Cimere yaz burda niye yazıyorsun biz mi çözüm bulcaz

Mavi yıldız66
Aday Memur
21 Kasım 2025 19:36

Sivil memurlar ne iş yapar.. hele adamını ve bahanesini bulup polislikten geçen hele sizin hiç yatacak yeriniz yok.. Motivasyonu bozmamak adına bu şekilde geçenleri başka kuruma gondersinler.. Emniyetin sivil memur kadrosu bayağı şişti.. Bır kişilik işi 3 kişi yapıyorlar..


ikosh588
Aday Memur
21 Kasım 2025 19:55

Bunları ağlayarak günlüğüne yazabilirsin.konusmaktan bile korktuğunuz için sizin hakkınızı bile biz arıyoruz...

Mavi yıldız66

Sivil memurlar ne iş yapar.. hele adamını ve bahanesini bulup polislikten geçen hele sizin hiç yatacak yeriniz yok.. Motivasyonu bozmamak adına bu şekilde geçenleri başka kuruma gondersinler.. Emniyetin sivil memur kadrosu bayağı şişti.. Bır kişilik işi 3 kişi yapıyorlar..


benetto272
Aday Memur
21 Kasım 2025 20:07
Eminim önce il emniyet müdürünün yüzüne bunları söyleyip sonra buradan yazmışsındır bizde bilelim diye yoksa buradan hak aramak tehlikeli başına iş alırsın Allah göstermesin
ikosh588

Bunları ağlayarak günlüğüne yazabilirsin.konusmaktan bile korktuğunuz için sizin hakkınızı bile biz arıyoruz...


Mavi yıldız66
Aday Memur
21 Kasım 2025 20:15

Konuşupta ne yapıyorsunuz. Hangi hakkı elde ettiniz.. Bugün 100 lira promosyon alıyorsaniz polislerle aynı kurumda olduğunuzdan..

ikosh588

Bunları ağlayarak günlüğüne yazabilirsin.konusmaktan bile korktuğunuz için sizin hakkınızı bile biz arıyoruz...


ikosh588
Aday Memur
21 Kasım 2025 20:21

Senin IQ kaç ? Promosyonu sadece polisler mı alıyor?

Hakim savcı öğretmen belediyeci bunlar almiyormu?

Senin mantığına göre biz sizin yüzünüzden daha az alıyoruz.cunku diğerleri daha fazla aldı

Mavi yıldız66

Konuşupta ne yapıyorsunuz. Hangi hakkı elde ettiniz.. Bugün 100 lira promosyon alıyorsaniz polislerle aynı kurumda olduğunuzdan..


ikosh588
Aday Memur
21 Kasım 2025 20:23

Müdüre ana avrat sovmekten 24 ay kıdem tenzilim var..bu senin için yetermi?

benetto272
Eminim önce il emniyet müdürünün yüzüne bunları söyleyip sonra buradan yazmışsındır bizde bilelim diye yoksa buradan hak aramak tehlikeli başına iş alırsın Allah göstermesin

Bybamsı
Aday Memur
21 Kasım 2025 20:27
Çok haklısın kardeşim.
Mavi yıldız66

Sivil memurlar ne iş yapar.. hele adamını ve bahanesini bulup polislikten geçen hele sizin hiç yatacak yeriniz yok.. Motivasyonu bozmamak adına bu şekilde geçenleri başka kuruma gondersinler.. Emniyetin sivil memur kadrosu bayağı şişti.. Bır kişilik işi 3 kişi yapıyorlar..


benetto272
Aday Memur
21 Kasım 2025 20:30
Sayın Sivas il emniyet müdürü diye başlamışsın ya yazmaya oradan anlamalıydım benim için yeterli bu kadarı dostum inişiz çözülür umarım mağdur olmanızı istemem
ikosh588

Müdüre ana avrat sovmekten 24 ay kıdem tenzilim var..bu senin için yetermi?


ikosh588
Aday Memur
21 Kasım 2025 20:34

Üniformaya saygımız var bu bir devlet adabı hocam.ama kirli işleri olan birine sövmek gerekiyordu sövdüm.acikta da kaldım sürüldüm de.kaybedecek biseyim kalmadı.iyi olanında hakkını vermek lazım.arkadaslar konu dışına çıkıp siviller napıyor felan yazmış.Onlara cevabım emniyet hizmetleri sahaya çıksın siviller büroya geçsin.sahadakinin yükü azalsın.icerdede daha az maaş alan sivil memur calissin

benetto272
Sayın Sivas il emniyet müdürü diye başlamışsın ya yazmaya oradan anlamalıydım benim için yeterli bu kadarı dostum inişiz çözülür umarım mağdur olmanızı istemem

Mavi yıldız66
Aday Memur
21 Kasım 2025 20:41

Sen hakkını bir insanın annesine sürmekle mi arıyorsun??? Senin ihraç olman lazım dı.. sevdiğin kişi memur olabilir müdür olabilir hamile olabilir?? fark etmez.. diğer kurumlar 75'ten fazla alamıyorlar bir sor istersen

ikosh588

Müdüre ana avrat sovmekten 24 ay kıdem tenzilim var..bu senin için yetermi?


Yasin bambi
Aday Memur
21 Kasım 2025 21:01
nasıl içerlemiş :)
Mavi yıldız66

Sivil memurlar ne iş yapar.. hele adamını ve bahanesini bulup polislikten geçen hele sizin hiç yatacak yeriniz yok.. Motivasyonu bozmamak adına bu şekilde geçenleri başka kuruma gondersinler.. Emniyetin sivil memur kadrosu bayağı şişti.. Bır kişilik işi 3 kişi yapıyorlar..


yakışıgım
Şube Müdürü
21 Kasım 2025 21:24

Bürolarda 8-5 çalışan torpilli polisler çıkarılmalı , ayrıca amir müdür soforluklerini polis değil düz memurlar yapmalı teşkilatta ki memur sıkıntısı biter


Yasin bambi
Aday Memur
21 Kasım 2025 21:36
benim çalıştığım büroda ki polis arkadaş benim gibi 08.30 -17.00 çalışıyor ek göreve yazıldığına daha şahit olmadım pazar günleri fix izinli .Sivil memurun maaşı size verilecek yeni zam ile birlikte aradaki fark 25-30 k olacak siz sivil memurlarla değil benim yazdığım kişilerle kendinizi kıyaslayın ücretsiz kart yok , operasyon tazminatı yok artık sivil memurluğa aradaki makas çok açıldığı için geçmek isteyen olmaz

EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
21 Kasım 2025 21:55

sivas zaten sark gorevi sayilan torpilli yeri degil mi?

sayin mudur de bosta personel oldukca calistiriyomus. ne var bunda

allah ayagina tas degdirmesin.


Kadir-29
Şef
22 Kasım 2025 15:08
gih değilim ama gih olmayı çekemeyenler görüyorum ki çok. adamlar haklarını arıyor keske sizde arasanız. herkes sinir hastası olmuş çok ta gih lere özeniyorsanız Psikiyatriye gidebilirsiniz

85200258
Müsteşar Yardımcısı
22 Kasım 2025 15:47
Gih memuru değilim. Ancak yerden göğe kadar haklı bir şeye deginmisin. İçerideki polis kadrosunda ki arkadaşları sahada görelim. Gih arkadaslar zaten görevlerini yaparlar. İçeride iki kişi yanyana oturuyor. Birisi Gih birisi polis yaptıkları iş aynı ama aldıkları maaş farklı. Polis sahada olur kardesim
ikosh588

Üniformaya saygımız var bu bir devlet adabı hocam.ama kirli işleri olan birine sövmek gerekiyordu sövdüm.acikta da kaldım sürüldüm de.kaybedecek biseyim kalmadı.iyi olanında hakkını vermek lazım.arkadaslar konu dışına çıkıp siviller napıyor felan yazmış.Onlara cevabım emniyet hizmetleri sahaya çıksın siviller büroya geçsin.sahadakinin yükü azalsın.icerdede daha az maaş alan sivil memur calissin

