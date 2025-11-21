Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
15 dedece skolyoz goreve devam edebilir mi


21 Kasım 2025 21:18
15 dedece skolyoz goreve devam edebilir mi

Selamlar 10 derece ve altı A dilimine giriyor ve bildigim kadariyla 21 derece ve ustu B dilimine giriyor. 15 derece sozlesme yenilerken elenir mi?


ediz1083
Aday Memur
22 Kasım 2025 08:42
bende de 15 derece skolyoz var geçen sene sağlık raporu yenilerken bir sorun olmadı.İlk mesleğe girişte 5 derece ve üstü elenir sözleşme yenilerken 21 derece ve üstü elenir.
