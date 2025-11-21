Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Branş öğretmeni kendi branşı dışında DYK görevi alabilir mi?


21 Kasım 2025 21:20
Branş öğretmeni kendi branşı dışında DYK görevi alabilir mi?

Değerli arkadaşlar; Atama alanı müzik olan bir okul müdürü, halk eğitimden İngilizce kurs bitirme belgesi olsa bile dyk da İngilizce derslerine girebilir mi? Uzman arkadaşların yorumlarına ihtiyacım var.


bahçesaray
Şef
21 Kasım 2025 21:27
idareciler dyk da görev alamıyor

Faruk Kıvanç
Aday Memur
21 Kasım 2025 21:28
2023 dyk kılavuzuna göre değerli kardeşim
bahçesaray
Şef
21 Kasım 2025 21:33
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ Kurslarda görev alacaklar maddesi

Faruk Kıvanç
Aday Memur
21 Kasım 2025 21:34
sizlerin yorumunu istiyorum
bahçesaray
Şef
21 Kasım 2025 21:43
asıl soruya gelirsek müzik ÖĞRETMENİ İngilizce dyk da görev alabilir mi ? 4.2. Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesinde; atama alanları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

Faruk Kıvanç
Aday Memur
21 Kasım 2025 21:44
bu durumda İngilizce veya başka bir dersten dyk da ders veremez
bahçesaray
Şef
21 Kasım 2025 21:44
4. ÖĞRETMEN BAŞVURULARI 4.1. Eğitim ve öğretim yılında açılacak kurslarda görev almak isteyen kadrolu/ sözleşmeli ve özel okul öğretmenleri, bu kılavuzda belirlenen iş takvimine göre e-Kurs Modülü üzerinden başvuruda bulunur ( idareci yok )

Faruk Kıvanç
Aday Memur
21 Kasım 2025 21:45
2023 te de aynısı var mıydı?
bahçesaray
Şef
21 Kasım 2025 21:50
2023 den sonra değişti öncesinde idareciler gire biliyordu, 2024,2025'de giremiyor

Faruk Kıvanç
Aday Memur
21 Kasım 2025 21:51
değerli kardeşim; benim sorum 2023 yılına ait dyk için
Faruk Kıvanç
Aday Memur
21 Kasım 2025 21:52
idareciler girebiliyordu evet doğru. atama alanı dışında derse girmesi mevzuata uygun mu?
bahçesaray
Şef
21 Kasım 2025 22:07
müzik öğretmeni, ingilizce dyk ya giremez
Shangrilla
Memur
22 Kasım 2025 01:19

Bu arkadaş birinin açığını yakalamış muhtemelen. :)

Olmayacağını bilmek için uzman olmaya gerek yok. Mevzuat açık. Bir sertifika alınca o dersi okutabileceği anlamına gelmiyor.


mazıke
Şef
22 Kasım 2025 07:32
dersi okutamaz aldığı ücreti de faiziyle öder. şikayet edin

Faruk Kıvanç
Aday Memur
22 Kasım 2025 08:31
muhteşemsin, olayı çözdün hemencecik
