Görevde Yaralanma Rapor Ardından Psikiyatri Sevk


21 Kasım 2025 21:21
Asayiş görevinde şahıslarla mukavemet sonucu yaralandım 4 aydır tedavi görüyorum rapor alıyorum. Personel Şube Müdürlüğü beni hastaneye sevk etmiş psikiyatriden bu gibi birşey normal mi ? Daha önce başına gelen veyahut şahit olan var mı ?


tukayf
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 22:10

Uzun süreli tedavi ve bir çok ameliyattan sonra durum belirtir rapor için personel gönderilir ancak psikiyatriye sevk etmeleri ilginç. Detay olmayınca anca zanda bulunabiliriz.

