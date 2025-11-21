Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
6.yılımda polisliği bıraktım askerlik


21 Kasım 2025 21:43
6.yılımda polisliği bıraktım askerlik
arkadaşlar merhaba 6.yılımda polisliği bıraktım askerlik için şöyle bir şey duydum 4 yılın parasını ödeyip bedelli gibi askere gidilmiyormuş doğrumu

EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
21 Kasım 2025 21:53

ya 6 ay gieceksin

yada bedelliyi tumden odeyip 1 ay gideceksin.

4yilin parasi diye bisey yok


hayru064
Aday Memur
21 Kasım 2025 21:57
istifa ettikten sonra mı bedelli ödeyecem istifa etmeden önce bedelli başvurusu mu yapcam
EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
21 Kasım 2025 22:00

istifadan sonra zamanin oluyor zaten .. istifadan sonra basvursan da olur

