90'larda göreve başlayıp paralı emekliliği hak eden devrelerin yüzde kaçı emekli olmuştur ?


21 Kasım 2025 22:09
90'larda göreve başlayıp paralı emekliliği hak eden devrelerin yüzde kaçı emekli olmuştur ?
Selamlar memurlar.net müdavimleri. Ülkenin ekonomik koşulları hepimizin malumu. Paralı emekliliği yıllar önce hak etmiş olmasına rağmen halen; enflasyonist baskı, mesleğe karşı oluşmuş duygusal bağ-bağımlılık, sosyal atık olma durumunu ötelemek vs gibi sebeplerle göreve devam eden personel sayısını merak ediyorum. Sayıdan ziyade yüzde kaçımız göreve devam ederken, kaçımız emekli olmuştur? Bildiğim kadarıyla, yapabildiği yegane bilim istatistik olan ve bu hususta son derece agresif olan kurumumuz ve onun ilgili kısmı mevcut verileri açıklama nezaketini gösterse de hali pür melalimizi topluca öğrenmiş olsak ! İyi bakın kendinize.

sancak bayrak
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 22:25

90 larda başlayanlar askerliği uzun dönem yaptıklarından mesleğe 24-25 yaşlarda başlarlarsa çoğu 90-91-92-93 emekli oldular kalanlarda askerlik yapmadan mesleğe daha erken girenler ve onlarda yaş haddini bekliyorlar.şu an 70 doğumlular yaştan emekli oluyorlar.150 bin sicile kadar çoğunluğu emekli oldu.


Müspet 07
Memur
21 Kasım 2025 22:44
Hayır, hayır genel itibariyle 19-22 yaşlarda başladık göreve ve tahminen sayımız 70 bin civarında idi. Yüzde 99 umuz da askerlik yapmadan duhul ettik kuruma... Yaş haddinden olanlar kastımızın dışında elbette.
Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
21 Kasım 2025 22:52
18 yaşında başladık, 27 Aralık'ta 33. yıl başlıyor İnşallah Yaş 52 Ömrümüzü verdik bu Teşkilata
Müspet 07
Memur
22 Kasım 2025 11:25
Al benden de o kadar ancak ömrümüzü mü verdik, ömrümüzü mü yedi meslek yoksa her ikisi de mi bilemedim doğrusu. Tek bildiğim toplumda ve kamu yönetimin tüm kademelerinde ahde vefa duygusunun yeterince gelişmemiş olduğudur.
Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
22 Kasım 2025 12:57
Belki bizden geçti ama geride kalan kardeşler için zor yıllar oluyor, Jandarma ile maaşları esitleme vs vs gerçekleşse bile Belediyelede Vasıfsız işçiler bile polistej ekonomik olarak yukarılarda devamında her ikayda İmadaaattt Polis diye çağıran Zabıta Özel Güvenlik maaşları bile 100 kere çıkmış ÜLKENİN GENEL KOLLUK KUVVETLERİ maaşları bu seviyede olmamalı, Erken Seçim öncesine kadar değişiklik beklemiyorum ben Malesef

atmaca411
Aday Memur
22 Kasım 2025 13:32

94 şubat gırışliyim, yaş 52, yaş haddi 2028, nasıp olursa 3 yıl daha devam


adsız_cengaver
Şef
22 Kasım 2025 13:45
sicil 550 binlere gelmiş egm nin açıkladığı bekciler ve rütbeliler hariç polislerin sayısı 290 bin demisti. Bu sayılara bakarsak sayıları baya azalmıştır.
