90'larda göreve başlayıp paralı emekliliği hak eden devrelerin yüzde kaçı emekli olmuştur ?

Selamlar memurlar.net müdavimleri. Ülkenin ekonomik koşulları hepimizin malumu. Paralı emekliliği yıllar önce hak etmiş olmasına rağmen halen; enflasyonist baskı, mesleğe karşı oluşmuş duygusal bağ-bağımlılık, sosyal atık olma durumunu ötelemek vs gibi sebeplerle göreve devam eden personel sayısını merak ediyorum. Sayıdan ziyade yüzde kaçımız göreve devam ederken, kaçımız emekli olmuştur? Bildiğim kadarıyla, yapabildiği yegane bilim istatistik olan ve bu hususta son derece agresif olan kurumumuz ve onun ilgili kısmı mevcut verileri açıklama nezaketini gösterse de hali pür melalimizi topluca öğrenmiş olsak ! İyi bakın kendinize.

