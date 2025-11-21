Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Promosyon mu faizsiz kredi mi


21 Kasım 2025 23:00
Promosyon mu faizsiz kredi mi

Arkadaşlar kararsız kaldım faiz hassasiyetim var ama faizsiz kredi promosyon karşılığında olduğu için zaten promosyon almak uygun değil acaba kredi almak faizsiz daha mı doğru siz nasıl yaptınız hassasiyeti olan arkadaşlar


Brsnememur
Aday Memur
21 Kasım 2025 23:02
hassasiyetiniz varsa kredi daha sıkıntılı çünkü direk faiz oluyor 100 bini alıyorlar.Promosyon yanında masum kalıyor

galip astam
Aday Memur
21 Kasım 2025 23:04

Ama promosyon zaten alınmaması gereken para banka onu alıyor yani böyle düşününce kredi faizsiz oluyor

Brsnememur, Dün
hassasiyetiniz varsa kredi daha sıkıntılı çünkü direk faiz oluyor 100 bini alıyorlar.Promosyon yanında masum kalıyor

Brsnememur
Aday Memur
21 Kasım 2025 23:07
tamm almaman demek alıp şahsına kullanmayıp ihtiyacı olana vermen demek ama bu parayı sen onlara bırakmış olunca menfaat oluyor onun karşışında o da direk faiz
galip astam, Dün

Ama promosyon zaten alınmaması gereken para banka onu alıyor yani böyle düşününce kredi faizsiz oluyor


galip astam
Aday Memur
21 Kasım 2025 23:09

Anladım teşekkürler

Brsnememur, Dün
tamm almaman demek alıp şahsına kullanmayıp ihtiyacı olana vermen demek ama bu parayı sen onlara bırakmış olunca menfaat oluyor onun karşışında o da direk faiz

cimbom6028
Şube Müdürü
21 Kasım 2025 23:13
Promosyon olmasaydı banka sana faizsiz kredi verecekmiyidi hayır. Yani bunu eveleyip gevelemeye gerek yok burda niyetin önemli almıcaksan hiç birini aşmıcaksın banka sana hayrınamı faizsiz kredi veriyor bunu neden verdiğini çok iyi biliyorsun promosyon karşılığında size göre promosyon haramsa ki düşüncenize saygı duyuyorum haram olan promosyon karşılığında bankanın size nasıl helal sıfır faizli kredi verdiğini düşünebiliyorsunuz
galip astam, Dün

Ama promosyon zaten alınmaması gereken para banka onu alıyor yani böyle düşününce kredi faizsiz oluyor


galip astam
Aday Memur
21 Kasım 2025 23:15

Ben promosyon zaten alınmaması gereken para ya nasıl olsa uygun değil onu banka alıyo biz krediyi aldıgımız parayı geri ödüyoruz diye düşündüm ama yanlışmış arkadaş açıkladı eveleyip gevelediğim bişey yok merak ettiğim bişeyi sordum

cimbom6028, Dün
Promosyon olmasaydı banka sana faizsiz kredi verecekmiyidi hayır. Yani bunu eveleyip gevelemeye gerek yok burda niyetin önemli almıcaksan hiç birini aşmıcaksın banka sana hayrınamı faizsiz kredi veriyor bunu neden verdiğini çok iyi biliyorsun promosyon karşılığında size göre promosyon haramsa ki düşüncenize saygı duyuyorum haram olan promosyon karşılığında bankanın size nasıl helal sıfır faizli kredi verdiğini düşünebiliyorsunuz

cimbom6028
Şube Müdürü
21 Kasım 2025 23:17
Eveleyip geveleme konusu kaba oldu özür diliyorum, Ancak yazdığım yazıda düşüncenizede saygı duyduğumu belirttim.
galip astam, Dün

Ben promosyon zaten alınmaması gereken para ya nasıl olsa uygun değil onu banka alıyo biz krediyi aldıgımız parayı geri ödüyoruz diye düşündüm ama yanlışmış arkadaş açıkladı eveleyip gevelediğim bişey yok merak ettiğim bişeyi sordum


galip astam
Aday Memur
21 Kasım 2025 23:17

Teşekkür ettim yinede

cimbom6028, Dün
Eveleyip geveleme konusu kaba oldu özür diliyorum, Ancak yazdığım yazıda düşüncenizede saygı duyduğumu belirttim.

mehmetyilmz
Şef
21 Kasım 2025 23:24

Hayret forumda ilk defa gayet kibar ve naif bir dil ile bir konu tartışılıyor :)


myday
Şef
22 Kasım 2025 01:22

Promosyon karşılığı kredi hala değerlendiriliyor yazıyor 2 gündür sonuçlanmadı

