Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Promosyon yatmaya başladı hangi illere yattı.

Son Sayfa

21 Kasım 2025 23:41
Promosyon yatmaya başladı hangi illere yattı.

Bazı illere yatmış.


Srkncenk
Aday Memur
21 Kasım 2025 23:54

Siirt, Samsun ve Tokat illeri şuan duyduklarım.


Tkç34
Aday Memur
21 Kasım 2025 23:59
Urfa yattı

adalı-polis
Genel Müdür
22 Kasım 2025 00:02

Ne boş adamsınız


Srkncenk
Aday Memur
22 Kasım 2025 00:03

Herseye muhalefet olmayı ne çok seviyorsunuz

adalı-polis, Bugün

Ne boş adamsınız


mustafakoçak
Genel Müdür
22 Kasım 2025 00:04
100.000 net yatan miktar. 1 saati geçti yatali

Srkncenk
Aday Memur
22 Kasım 2025 00:05

Hayrını gör.

mustafakoçak, Bugün
100.000 net yatan miktar. 1 saati geçti yatali

masterrrrr
Şef
22 Kasım 2025 00:16

baska nereye yatmis


Srkncenk
Aday Memur
22 Kasım 2025 00:17

Şırnak


uzman_adayı
Şef
22 Kasım 2025 00:17
Alfabeye göre tersten yatırıyorlar herhalde

Srkncenk
Aday Memur
22 Kasım 2025 00:19

Bende öyle düşündüm Tokat Şırnak Şanlıurfa Siirt samsun tersten affeden geliyorlar sanırım

uzman_adayı, Bugün
Alfabeye göre tersten yatırıyorlar herhalde

Yasin bambi
Aday Memur
22 Kasım 2025 00:20
İstanbul yattı

Srkncenk
Aday Memur
22 Kasım 2025 00:21

Alfabe tersten geliyor


Mimoza13
Kapalı
22 Kasım 2025 00:22

Adanalıların gözü yaşlı


Srkncenk
Aday Memur
22 Kasım 2025 00:23

:))) 1 saate hepsi yatmış olur

Mimoza13, Bugün

Adanalıların gözü yaşlı


poolpolice
Memur
22 Kasım 2025 00:29
yalan soyleme oc
Yasin bambi, Bugün
İstanbul yattı

msrf00
Aday Memur
22 Kasım 2025 00:30
İstanbul da yatanlar var

Yasin bambi
Aday Memur
22 Kasım 2025 00:31
gerekli yerlere şikayet edeceğim seni buradan küfür yazmakla olmuyor terbiyesiz insan yattı yalan mı söyleyeceğiz
poolpolice, Bugün
yalan soyleme oc

Mimoza13
Kapalı
22 Kasım 2025 00:31

Şu an hangi harfte:))))


Srkncenk
Aday Memur
22 Kasım 2025 00:33

Harfi kaçırdık yeni yatanlar yazmıyor :))

Mimoza13, Bugün

Şu an hangi harfte:))))


fyildiz483
Aday Memur
22 Kasım 2025 00:33
konya yatmadi daha
