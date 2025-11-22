İş bankası banka promosyonunu icraya istibaden kesilenler

icra borcu iş bankasına olduğun için kanuni. her türlü alacak tazminat vs hepsine çökebiliyor. mesela emekli ikramiyesine bile çökebiliyor ama emekli maaşına dokunamıyor..icra borcu vakıfbanka olsaydı dokunamazlardı eğer yakın tarihli 89/1 hesap haczi yoksa. geçmiş olsun ne diyim

icra borcu iş bankasına olduğun için kanuni. her türlü alacak tazminat vs hepsine çökebiliyor. mesela emekli ikramiyesine bile çökebiliyor ama emekli maaşına dokunamıyor..icra borcu vakıfbanka olsaydı dokunamazlardı eğer yakın tarihli 89/1 hesap haczi yoksa. geçmiş olsun ne diyim