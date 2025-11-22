Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İş bankası banka promosyonunu icraya istibaden kesilenler


22 Kasım 2025 02:04
İş bankası banka promosyonunu icraya istibaden kesilenler

Promosyon yatar yatmaz kesildi. Takas yoluyla takip borcu tahsilatı yazıyor. İş bankasına biri kredi kartı biri kredi olmak üzere2 adet icram vardı. maaştan 4/1 oranında kesiliyordu zaten. Bu promosyona bu şekilde el koymaları kanuni mi arkadaşlar. Bu parayı kurtarmanın yolu var mı? Yolu var ise bilgisi olan cevap yazabilir mi?


Revaaha
Aday Memur
22 Kasım 2025 02:41
icra borcu iş bankasına olduğun için kanuni. her türlü alacak tazminat vs hepsine çökebiliyor. mesela emekli ikramiyesine bile çökebiliyor ama emekli maaşına dokunamıyor..icra borcu vakıfbanka olsaydı dokunamazlardı eğer yakın tarihli 89/1 hesap haczi yoksa. geçmiş olsun ne diyim

Emr34001
Aday Memur
22 Kasım 2025 02:44
ya bi bana yatmadı heralde bu sat oldu

Mustafa Giray
Aday Memur
22 Kasım 2025 02:48

89/1 ne demek

Revaaha, Bugün
